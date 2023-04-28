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Yaşam

Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinden Antalya'ya uzanan 540 kilometrelik "dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri" kabul edilen Likya Yolu, yerli ve yabancı doğaseverlerin rotasında yer alıyor.

Hatice Yerebakan  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor Fotoğraf: Fatma Can/AA

Antalya

Likya medeniyetinde "ışıklar ülkesi" olarak isimlendirilen Likya medeniyetine ev sahipliği yapan güzergah, tarihi ve kültürel geziler ile deniz keyfini bir arada yaşamak isteyenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Fethiye ile Antalya arasında yer alan antik yola, sırt çantalarıyla yürüyüş yapan doğaseverler ilgi gösteriyor.

Adını Likya Uygarlığı'ndan alan ve o dönemde de kullanılan patikalardan bir kısmının işaretlenip haritalanmasıyla oluşturulan yürüyüş rotasında, Patara, Xhantos, Aperlae, Kaleköy (Simena) ve Olimpos'un da aralarında bulunduğu çok sayıda antik Likya kenti yer alıyor.

Genellikle Akdeniz'e paralel uzanan 540 kilometrelik Likya Yolu, "dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri" olarak gösteriliyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda doğasever, kırmızı ve beyaz yol çizgilerinin yanı sıra üst üste konulan "baba"larla işaretli olan Antik Likya Yolunu daha çok mart, nisan, mayıs, eylül, ekim ve kasım aylarında yürümeyi tercih ediyor.

Kamp malzemelerinin bulunduğu sırt çantalarıyla yola çıkan doğa tutkunları, parkuru bir ayda tamamlayabiliyor. Bazı doğaseverler ise daha kısa sürelerle yolu etaplara ayırarak yürümeyi tercih ediyor.

Alman çift 2,5 yaşındaki çocuklarıyla antik yolu yürüdü

Alman çift Vanya ve Christian da 8 yıl önce 10 gün süreyle yürüdükleri ve hayran kaldıkların Likya Yolu'nu bu sefer sırtlarında çantayla taşıdıkları 2,5 yaşındaki oğulları Milan ile yürüdü.

Christian, AA muhabirine, oğulları Milan'ın 15 kilogram olduğunu ve bu şekilde yürümenin biraz zor olduğundan Likya Yolu'nu günübirlik yürümeyi tercih ettiklerini söyledi.

Vanya ise Likya Yolu'nu çok sevdiklerini belirterek, "Daha önce pek çok ülkede Fas, Almanya, Fransa ve İtalya'da yürüdük ama bu yol kesinlikle favorimiz." dedi.

Likya Yolu'nu yürüyenlerden Fransız Elizabeth de 10 gün önce Türkiye'ye geldiğini, 5 gün İstanbul'da kaldığını, ardından İzmir'deki Efes Antik Kenti ile Muğla'nın Bodrum ilçesini gezdiğini ifade etti.

Likya Yolu'nu gezi kitabında gördüklerini ve bunun üzerine araştırma yaptıklarını anlatan Elizabeth, "Likya Yolu'nda olmaktan mutluyum. Biraz yoruldum çünkü bu yolda yürümenin zorluğu var. Türkiye'de böyle bir yer görebileceğimi hayal etmemiştim ve bu patikayı yürüdüğüm için mutluyum." dedi.

Tarihi Likya Yolu dronla görüntülendi

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Likya Yolu'nun Kaş-Demre arasını dronla görüntüledi. Görüntülerde, Limanağzı, Ufakdere, Üzümlü ve Üçağız koylarının eşsiz görüntülerinin yanı sıra Simena, Aperlae ve Theimussa antik kentleri, Likya Uygarlığı'nın simgesi haline gelen kaya ve lahit mezarlar yer aldı.

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