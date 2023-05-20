Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.90
ETH/USDT
1,818.40
BTC/USDT
26,932.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başkentte sağanak etkili oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor.
logo
Yaşam

Sümela Manastırı'nı yaklaşık 5 ayda 56 bini aşkın kişi ziyaret etti

Türkiye'nin önemli inanç turizmi rotalarından Sümela Manastırı, yaklaşık 5 ayda 56 bin 111 kişiyi ağırladı.

Seyit Ahmet Eksik  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Sümela Manastırı'nı yaklaşık 5 ayda 56 bini aşkın kişi ziyaret etti Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA

Trabzon

Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı'nda, yaklaşık 7 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmaları Ocak 2023'te tamamlandı.

Halk arasında "Meryem Ana" adıyla da bilinen manastırı, ziyarete açılmasının ardından geçen yaklaşık 5 aylık dönemde 56 bin 111 kişi ziyaret etti. Yerli ve yabancı turistlerin manastıra yoğun ilgisi devam ediyor.

Almanya'da yaşayan Halil Akyaz, 10 kişilik grupla Karadeniz turuna çıktıklarını belirterek, ilk ziyaret yerlerinin de Sümela Manastırı olduğunu söyledi.

Manastıra ilk defa geldiğini belirten Akyaz, "Çıkması çok zor ama görülmeye değer bir yer. Herkese tavsiye ederim. Çağlayanları, ormanları ile çok güzel, herkese tavsiye ederim. Tarihle ilgilenen, tarihi seven insanların buraya gelip tarihini, geçmişini görmelerini tavsiye ederim." dedi.

Sümela Manastırı'nı gezmek için Ordu'nun Fatsa ilçesinden gelen Seher Bekar ise "Sümela Manastırı'na daha önce gelmeyi çok istedim ancak restorasyon nedeniyle gelemedim. Çok şükür görmek nasip oldu. Güzel bir yer, yerli ve yabancı turistlere gelmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 71. sayısını yayımladı
İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
AA seçim sonuçlarını isabetli şekilde abonelerine aktardı
Suriyelilerin eve dönüşü için ülkenin kuzeyindeki briket ev yapımları hızla devam ediyor
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü

Benzer haberler

Sümela Manastırı'nı yaklaşık 5 ayda 56 bini aşkın kişi ziyaret etti

Sümela Manastırı'nı yaklaşık 5 ayda 56 bini aşkın kişi ziyaret etti

"Astoria Grande" kruvaziyeri 555 yolcusuyla Trabzon Limanı'na geldi

İstanbul, yılın kalan aylarında 45 bin 777 kongre turistini garantiledi

Trabzon'da heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Trabzon'da heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Trabzon'da "Kelime-i Tevhid Hat Sergisi" sanatseverlerle buluştu

Trabzon'da "Kelime-i Tevhid Hat Sergisi" sanatseverlerle buluştu
Doha ile Trabzon arasında 16 Haziran'da karşılıklı uçak seferleri başlayacak

Doha ile Trabzon arasında 16 Haziran'da karşılıklı uçak seferleri başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet