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Yaşam

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın yeni misafiri: Alaca yalıçapkını

Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasındaki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda alaca yalıçapkınının ilk kez görüntülendiği bildirildi.

Müzahim Zahid Tüzün   | 09.04.2021
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın yeni misafiri: Alaca yalıçapkını

Kayseri

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan alaca yalıçapkınının bu bölgede ilk defa gözlemlendiği belirtildi.

Bölgede daha önce de akkuyruklu kartal ve çok nadir olan siyah flamingo gözlemlendiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilinen 301 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda bu kez de daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan alaca yalıçapkını kuş türü gözlemlendi. Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda ilk defa gözlemlenen alaca yalıçapkını göçmen bir kuş türü değildir ve bu türe en çok tatlı su kenarlarında, lagünlerde ve deniz kıyılarında rastlanır. Havada asılı kalma özelliği sayesinde avını su üzerinde takip ederek suya dik dalış yapar ve avını ortalama 1,3 saniye gibi çok kısa bir sürede yakalar. Menüsünde genellikle balıklar ve omurgasız canlılar bulunur."

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