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Yaşam

Su seviyesi yüzde 100'e ulaşan Zernek Barajı'ndaki yapay şelale ilgi görüyor

Van'da yağışların etkisiyle su seviyesi yüzde 100'e ulaşan Zernek Barajı'nda, su tahliyesinde kullanılan kanalın sonundaki yapay şelale, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Özkan Bilgin  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Su seviyesi yüzde 100'e ulaşan Zernek Barajı'ndaki yapay şelale ilgi görüyor Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Son yılların en yağışlı döneminin yaşandığı Van'da, Zernek Barajı'nın seviyesi yüzde 100'e ulaştı.

Enerji üretimi, tarımsal sulama ve balık yetiştiriciliğinde kullanılan barajda, doluluk sayesinde tahliye edilen su miktarı arttı.

Tahliyede kullanılan kanalın sonunda bulunan yapay şelalede de su seviyesinin yükselmesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar yapay şelalenin aktığı alana gelerek hem doğayla iç içe zaman geçirdi hem de fotoğraf ve görüntü çekti.

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