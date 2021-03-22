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Yaşam

Su borusu, bidon ve damacanayı enstrüman yaparak Dünya Su Günü'ne özel klip hazırladılar

Cihan Demirci   | 22.03.2021
Su borusu, bidon ve damacanayı enstrüman yaparak Dünya Su Günü'ne özel klip hazırladılar

Edirne

Edirne'nin Keşan ilçesinde, müzisyenler ve çocukların "su borusu, bidon ve damacanayı" enstrüman olarak kullanarak seslendirdikleri şarkının klibi ilgi gördü.

Dünya Su Günü'yle ilgili daha önce bestelenen bir şarkının, su tasarrufuna dikkati çekmek amacıyla farklı malzemeler kullanılarak seslendirildiği klibin çekimleri, Kocadere Göleti, Kadıköy Barajı, su terfi tesisleri ve su parkında yapıldı.

Keşan Belediyesinin sosyal medya hesabından yayınlanan klip ilgi çekti.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine, uyarıların daha anlamlı olması için şarkıyı çocukların söylediğini belirterek, "Gelecek nesilleri unutmadan, bilinçli ve duyarlı olarak suyu tasarruflu kullanalım." diye konuştu.

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