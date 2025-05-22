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Yaşam

SOLOTÜRK Giresun'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Gültekin Yetgin  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
SOLOTÜRK Giresun'da gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Gültekin Yetgin - AA

Giresun

Kentte halk arasında havaların ısınıp bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneğinin yaşatıldığı festivalde, SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.

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Alparslan Türkeş Parkı ve Giresun Kalesi'nde uçuşu izleyen vatandaşlar, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı vatandaşlar da gösteriyi teknelerle denizden takip etti.

SOLOTÜRK'ün Giresun semalarındaki gösteri uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.

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