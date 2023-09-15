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Yaşam

Şoförlüğe Anadol'la adım attı, ustalığı Togg'la sürdürüyor

Otomobil kullanmayı Anadol'la öğrenen Trabzonlu vatandaş, yıllar sonra Togg’la tekrar yerli otomobil direksiyonuna geçmenin mutluluğunu yaşıyor.

Abdulselam Durdak, Fatih Çapkın, Sergen Sezgin  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Şoförlüğe Anadol'la adım attı, ustalığı Togg'la sürdürüyor Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Bursa'da yaşayan emekli vatandaş İsmail Hakkı Vahapoğlu, ocak ayında yapılan çekilişte 1.597'nci sıradan almayı hak kazandığı Kula rengi Togg T10X’i yaklaşık 3 hafta önce teslim aldı.

Henüz 18 yaşındayken sıfır aldıkları Anadol otomobille araç kullanmayı öğrendiğini belirten Vahapoğlu, "Anadol arabasıyla şoförlüğü öğrenmiştim. Hatta o zaman ehliyetim de yoktu, yaşım tutmuyordu. O zamanki şartlarda Anadol çok güzel bir arabaydı. Şimdi de yerli ve milli Togg'un çıkması bizi son derece memnun etti. Enteresandır şoförlüğümüzü yerli arabada öğrendik. Bugün 61 yaşımda yine yerli arabamıza kavuştuk. Yerli arabamızla yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Trafikte Togg’a oldukça yüksek bir ilgi olduğunu anlatan Vahapoğlu, "Trafikte son derece güzel tepkiler veriyorlar. Kimileri 'okey' diyor, kimileri merak ediyor, bakmak istiyor. Ben de yardımcı oluyorum. Hatta park etmek istediğimde birisi bana park etmeme müsaade etmezken arabamın Togg olduğunu görünce fikrini değiştirdi. 'Buraya park edebilirsiniz' dedi. Yani her türlü kolaylık sağlıyorlar." diye konuştu.

"Japon marka aracımı satıp Togg aldım"

Togg T10X'i çok beğendiğini vurgulayan Vahapoğlu, şunları kaydetti:

"Ben sürekli araba kullanmakta olan biriyim. Japon marka arabamı satarak bu arabayı aldım. Üç haftalık kullanım neticesinde çok beğendim. Gerek yol tutuşu, ağırlık merkezinin aşağıda oluşu, gerekse rampalardan inerken veya gaz kestiğinde arabanın enerji tasarruf etme özelliği çok hoş şeyler... Bir de bu arabanın en güzel özelliklerinden biri çok seri olması, şehir içerisinde özellikle çok tatlı bir kullanım sunması en beğendiğim özellikleri oldu. Savunma sanayinde her şeyin en iyisini yaptığımız gibi, otomotivde de yine en iyisini yapabileceğimize inanıyorum."

"Memleketim Of'a Togg'la gideceğim"

Vahapoğlu, evine taktırdığı taşınabilir cihazıyla Togg T10X’i kolaylıkla şarj edebildiğini ifade ederek, yaklaşık 4-5 saat gibi bir sürede bataryanın yüzde 80 doluluğa ulaştığını söyledi.

Aslen Of'lu olduğunu ve memleketine Togg ile gitmek istediğini dile getiren Vahapoğlu, "Of'un Saraçlı köyündenim. Memlekete gittiğimde çok büyük bir hayalimi gerçekleştirmiş olacağım. Önceki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bizim köylümüz. O, aracı alıp bizim köylülere göstermiş ama ikinci kez de ben göstereceğim inşallah Togg." diye konuştu.

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