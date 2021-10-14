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Yaşam

Sivas'ta Tecer Dağı ve Paşabahçe Mesire Alanı sonbahar renkleriyle etkiliyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Tecer Dağı ve kent merkezindeki Paşabahçe Mesire Alanı, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Halife Yalçınkaya   | 14.10.2021
Sivas'ta Tecer Dağı ve Paşabahçe Mesire Alanı sonbahar renkleriyle etkiliyor Fotoğraf: Halife Yalçınkaya - Anadolu Ajansı

Sivas

Ulaş ilçesini çevreleyen Tecer Dağları'nda bulunan ve sonbaharla birlikte farklı renklerine bürünen çeşitli türlerdeki ağaçlar, görenlerin dikkatini çekiyor.

Doğaya yansıyan yeşil ve sarının tonları, bölgeyi farklı bir güzelliğe kavuşturdu.

Özellikle yaz aylarında vatandaşların akınına uğrayan ve sonbahar sessizliğine bürünün Paşabahçe Mesire Alanı da ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Mesire alanında bulunan ve "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evlerinin etrafındaki ağaçlar da yeşil ve sarının farklı tonlarına bürünerek renk cümbüşü oluşturuyor.


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