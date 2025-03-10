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Yaşam

Sivas'ta baraj altında kalan köy sular çekilince tamamen ortaya çıktı

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı altında kalan köyün eski yerleşim alanı, su seviyesinin düşmesinin ardından 16 yıl sonra tamamen ortaya çıktı.

Muzaffer Akyüz  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Sivas'ta baraj altında kalan köy sular çekilince tamamen ortaya çıktı Fotoğraf: Muzaffer Akyüz/AA

Sivas

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Pusat köyüne, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan barajın 2008 yılında tamamen dolmasıyla bazı yapılar su altında kaldı, yerleşim yeri ise yaklaşık 200 metre üst kısma taşındı.

Kuraklığın ve tarımsal sulamanın etkisiyle barajda su seviyesi ciddi oranda düştü, 16 yıldır su altında kalan ve sadece minaresi görünen Pusat Camisi su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıktı.

Tamamen ortaya çıkan köy ve cami gezilebilir hale geldi. Caminin minaresinde güvercinlerin yuva yapması da dikkati çekti.

Su altında kalan mezarlar da suyun çekilmesiyle tamamen ortaya çıktı.

Öte yandan Pusat-Özen Barajı'nın su bulunan bölümlerinin soğuk havanın etkisiyle buz tuttuğu görüldü.

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