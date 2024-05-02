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Yaşam

Sivas'ta balkon penceresi ile demir korkuluk arasında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Sivas’ta balkon penceresi ile demir korkuluk arasında mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Serhat Zafer  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Sivas'ta balkon penceresi ile demir korkuluk arasında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Sivas

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi'nde bir apartman 4. kat dairesinde 7 yaşındaki çocuk, balkon penceresinin dışındaki oyuncağını almak isterken rüzgarın etkisiyle pencere kanadı kapanınca demir korkulukla cam arasında kaldı.

Üst katta bulunan komşuları ip sarkıtarak çocuğu kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla ulaştıkları çocuğu kurtardı.

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