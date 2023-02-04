Sis ve buzlanma yüzünden kapatılan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu açıldı
Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kapatılan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, etkili olan yoğun sis ve buzlanma sebebiyle bir süre önce ulaşıma kapatıldı.
Polis ekipleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Diyarbakır yönüne araç geçişlerine izin vermedi.
Ekiplerce yapılan çalışmaların ardından kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.