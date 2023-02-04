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Yaşam

Sis ve buzlanma yüzünden kapatılan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu açıldı

Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kapatılan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Cuma Sarı   | 04.02.2023
Sis ve buzlanma yüzünden kapatılan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu açıldı Fotoğraf: Cuma Sarı - AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, etkili olan yoğun sis ve buzlanma sebebiyle bir süre önce ulaşıma kapatıldı.

Polis ekipleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Diyarbakır yönüne araç geçişlerine izin vermedi.

Ekiplerce yapılan çalışmaların ardından kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

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