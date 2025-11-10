Dolar
logo
Yaşam

Balıklıgöl'de ara tatil yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ara tatil dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Rauf Maltaş  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Balıklıgöl'de ara tatil yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, eğitime verilen bir haftalık arayı fırsat bilen ziyaretçileri ağırlıyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan mekanı ziyaret ediyor.

Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Çoban, AA muhabirine, turizmciler olarak yoğunluktan memnun olduklarını söyledi.

Ziyaretçilerden planlı ve programlı hareket etmelerini isteyen Çoban, şöyle devam etti:

"Misafirlerimizin gelmeden rezervasyonlarını yapmalarını istiyoruz. Şanlıurfa'da havanın serin olması dolayısıyla ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Misafirlerimizin bu serinlikte, bu güzellikte Şanlıurfa’ya bir an önce gelmelerini istiyoruz. Şu anda elimizdeki verilere göre kasım sonuna kadar yoğunluk görünüyor. Bazen özellikle hafta sonları otellerde yer bulamıyoruz. Bu yoğunluğun kasım ayı sonuna, hatta aralık ayına kadar sürmesini bekliyoruz."

Muğla'dan ailesiyle kenti gezmeye gelen Dursun Bozdağ, "Daha önce de 2 kez geldim. Gerçekten Balıklıgöl'deki atmosfer harika, burayı çok seviyorum." dedi.

Konya'dan gelen Çiğdem Güler de ara tatili değerlendirmek istediklerini belirterek, "Buraları çok beğendik, insanlar sıcak kanlı. Bir dahaki sefere daha kalabalık gelmek isteriz." diye konuştu.

