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Yaşam

Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor

Doğası, temiz havası, gölleri ve manzarasıyla her mevsim en çok tercih edilen rotalar arasında bulunan Düzce'deki yaylalar, sonbaharda da günübirlik ziyaretçilere ve kampçılara ev sahipliği yapıyor.

Ömer Ürer, İsa Keleş   | 07.09.2022
Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Ömer Ürer - AA

Düzce

Düzce'de çevre illere sınırı olan Kuzey Anadolu Dağları'nın sıra yaylaları Güzeldere, Pürenli, Hera, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı, yazın yemyeşil doğası ile çok sayıda misafiri ağırladı.

Sonbaharın gelmesiyle çoğu zaman sis altında kalan yaylalar, hava sıcaklıkları düşmesine rağmen ziyaretçileri ve kampçıları ağırlamaya devam ediyor.

Şehir gürültüsünden uzaklaşmak için özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlerden yaylalara gelerek kuş cıvıltıları arasında dolaşan misafirler, doğa ve göl manzarası eşliğinde stres atıyor.

Ziyaretçiler, çevrelerini saran dağların tabloları aratmayan manzarasında keyifli vakit geçiriyor.

"Çevreyi, doğayı temiz tutmak kaydıyla gelin"

Arkadaş grubuyla Ankara'dan Düzce ve Bolu'ya sınırı bulunan Pürenli Yaylası'na kamp yapmaya gelen Emre Koç, AA muhabirine, internetten güzel yorumlar okumaları üzerine buraya geldiklerini anlattı.

Kamp yapmak isteyenlerin Pürenli'ye mutlaka gelmesi gerektiğini ifade eden Koç, "Çevreyi, doğayı temiz tutmak kaydıyla gelsinler. Doğa harikası mükemmel bir yer, havası temiz, gölü, manzarası çok güzel. Burada 3-4 yayla var. Buraya gelecek olanlara, bu yaylaları gezmelerini ve keşif yapmalarını tavsiye ederim." dedi.

Koç, Ankara ve İstanbul'da yaşayan insanların temiz havaya ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Burada çok fazla oksijen var. Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler için bu bölge çok ideal bir yer. Doğası çok iyi, kuş sesleri eşliğinde kamp yapmak için biçilmiş kaftan diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Burası doğal seyir terası"

1850 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kalan 60 yaşındaki Erdoğan Somuncu da özellikle İstanbul'dan birçok doğaseverin yaylayı ziyaret ettiğini anlattı.

Misafirlerin hiç eksik olmadığını dile getiren Somuncu, "Bir yaşlı amcayı dinledim; 'Bütün Karadeniz yaylalarını gezdim ama oksijeni bu kadar bol yayla görmedim.' dedi. Gerçekten burasının doğal seyir terası olduğunu söyleyebilirim. Coğrafi olarak çok güzel. Düzce Ovası ayağımızın altında. Sakarya'yı izleyebiliyoruz. Pamukova rüzgar güllerini görüyoruz. Bolu Mudurnu ve hava açık olursa Akçakoca'da denizi bile görebiliyoruz. Yaylamız gerçekten çok güzel." diye konuştu.

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