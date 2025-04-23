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Yaşam

Şırnak'ta "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" sürüyor

Şırnak'ta, Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" devam ediyor.

Ekrem Payan, Berivan Aktuğ  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Şırnak'ta "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" sürüyor Fotoğraf: Berivan Aktuğ/AA

Şırnak

Şırnak-Güçlükonak kara yolunun 25'inci kilometresinde düzenlenen festivalin ikinci gününde parkurlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla civar köylerde yaşayan öğrenciler için açıldı.

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneğince rafting, Bingöl Genç Murat Aslanları Spor Kulübü tarafından da kano turu organize edildi.

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen ip atlama, yüz boyama, palyaço gösterisi, uçurtma, dart ve okçuluk etkinlikleri ile oyun parkurlarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Daha sonra katılımcılar ve öğretmenler halay çekti.

Festivale katılanlardan kimileri alanda çadır kurup kamp ateşi yaktı, kimi de etkinlikleri cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Festival, yarın sona erecek.


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