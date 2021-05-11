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Yaşam

Şırnak'ın Faraşin Yaylası'nda yeşil örtü ve karlı dağlarla iki mevsim bir arada

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası, yeşil örtüsü, karla kaplı dağları ve kar sularıyla coşan dereleriyle görsel şölen oluşturuyor.

Fadıl Aslan   | 11.05.2021
Şırnak'ın Faraşin Yaylası'nda yeşil örtü ve karlı dağlarla iki mevsim bir arada Fotoğraf: Fadıl Aslan/AA

Şırnak

Beytüşşebap'ta 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, uzun geçen kışın ardından baharla canlandı.

Hava sıcaklığının artmaya başlamasıyla yaylada ilkbahar ve kış bir arada görülebiliyor.

İlkbaharda karla örtülü dağların yamacında açan çiçekler yaylaya ayrı güzellik katıyor.

Faraşin Yaylası, coşkuyla akan dereleri, tarlalarda açan rengarenk çiçekleri ve beyaz örtüyle kaplı dağlarıyla doyumsuz manzaralar sunuyor.

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