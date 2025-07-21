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Yaşam

Sinop’ta anne ayı ve iki yavrusunun dut yedikleri anlar kameralara yansıdı

Sinop’ta anne ayı ve iki yavrusunun bir evin bahçesinde dut yedikleri anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Erkan Aksu  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Sinop’ta anne ayı ve iki yavrusunun dut yedikleri anlar kameralara yansıdı

Sinop

Erfelek ilçesi Bülbüllü Mahallesi’ne inen anne ayı ve iki yavrusu mahalledeki bir evin bahçesine girdi. Bir süre bahçede dolaşan anne ayı ve yavruları, daha sonra dut ağcının bulunduğu alana yöneldi.

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Evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde anne ayı ve iki yavrusunun bir süre dut ağcından yere dökülen meyveleri yedikleri görülüyor.

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