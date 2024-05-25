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Yaşam

Sınırın renkli misafiri arı kuşu yavrularını büyütmeye hazırlanıyor

Temel besin kaynağı arılar olduğu için halk arasında "arı kuşu" olarak anılan (Merops apiaster) kuş türü, Türkiye-Yunanistan sınırında doğayı renklendiriyor.

Doğukan Vurgun  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Sınırın renkli misafiri arı kuşu yavrularını büyütmeye hazırlanıyor Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Kışı Afrika'da, yaz aylarını Avrupa kıtasında geçiren arı kuşu, kuş göç yolu üzerinde bulunan Edirne'ye geldi.

Edirne'de sınıra yakın bir alanda koloniler halinde yerleşen arı kuşları, toprak oyuklarına yaptığı yuvalarda yavrularını büyütmeye hazırlanıyor.

Yeşil gövdesi, renkli kanatları, zarif yapılarıyla dikkatleri çeken Türkiye-Yunanistan sınırının misafirleri, yavrularını büyüttükten sonra sonbaharda bölgeden ayrılacak.

Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ve Kuş Bilimci Mustafa Kaya, AA muhabirine, Türkiye'deki yaklaşık 500 kuş türünden 333'ünün Trakya'da, 250'den fazlasının da Edirne'de görüldüğünü söyledi.

Arı kuşlarının yaz göçmeni kuşlar arasında yer aldığını, mart ayı sonlarına doğru Edirne'ye gelen türün sonbaharda sıcak ülkelere göç edeceğini anlatan Kaya, koloniler halinde yaşayan bu kuşların genelde yuvalarını sakin bölgelere yaptıklarını dile getirdi.

Bu kuşların diğer kuşlardan farklı olarak ağaçlara değil toprak zemine yuva yaptığını vurgulayan Kaya, dişi kuşların 4 ila 6 yumurta yaptığını aktardı.

Kuşların sınır bölgesinde yoğun olarak görüldüğüne işaret eden Kaya, "Burada rahatsız edilmiyorlar. Bu nedenle sayıları fazla. Her yıl genelde aynı bölgeye yuvalarını yapıyorlar. Anne arı kuşları, yavrular yumurtadan çıkana kadar yuvadan ayrılmadan bekliyor. Bu süreçte yuvayı koruma görevi ise erkek arı kuşlarına düşüyor." dedi.

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