Dolar
27.06
Euro
29.56
Altın
1,905.83
ETH/USDT
1,827.40
BTC/USDT
29,201.00
BIST 100
7,688.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sıcak hava, Kilis'in üzümlerinde rekolte kaybına yol açıyor

Önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Kilis'te, yüksek hava sıcaklıklarının üzüm rekoltesinde yüzde 20'lere kadar düşüşe neden olması bekleniyor.

Cebrail Caymaz  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Sıcak hava, Kilis'in üzümlerinde rekolte kaybına yol açıyor Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Kilis

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ziraat yüksek mühendisi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin önemli üzüm üretim bölgelerinden biri olan Kilis'te hasat zamanının yaklaştığını söyledi.

Kentte başta Kilis horoz karası olmak üzere rumi ve paf üzüm gibi çeşitlerinin yetiştiğini belirten Şekeroğlu, yağış ve sıcaklıkta yaşanan sorunların özellikle üzümlerde hastalıklara yol açtığını kaydetti.

Şekeroğlu, iklim koşullarının üzüm üretimini doğrudan etkilediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Özellikle ilkbahar aylarından itibaren yağış ve sıcaklıkta yaşanan sorunlar mildiyö ve külleme gibi hastalık oluşturmasına neden oldu. Bu da verimi oldukça fazla etkiledi. Özellikle son günlerde yaşadığımız aşırı sıcaklar ve kuraklıklar, üzüm üretiminde yaklaşık yüzde 15-20'lere varan kayıplara neden oluyor. Kilis genelinde baktığımızda yıllık yaş üzüm rekoltesinin 45-50 bin ton olduğu ve bunun yaklaşık 5 bin tonunun taze olarak tüketildiğini biliyoruz. Yine kurutmalık olarak yarış atlarına yedirilen ve beslenme açısından özellikle Arap ülkeleri ve Avrupa'da rağbet gören Kilis horoz karası üzümünün giderek ticareti ve ihracatı artıyor."

Yaklaşık 150 bin dönümde bu sene 35 ila 40 bin ton arasında yaş üzüm rekoltesi beklediklerini dile getiren Şekeroğlu, yıllık 9 bin ton kurutulmuş Kilis horoz karası üzüm üretildiğini, bunun 2 bin tonunun ihraç edildiğini kaydetti.

Şekeroğlu, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının arttığını, bunun da bitkileri olumsuz etkilediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Küresel ısınma ve gece gündüz sıcaklık farkının artması özellikle tarımsal ürünleri ve üzümü ciddi derecede etkiliyor. Hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Son günlerde yaşadığımız kuraklık ve sıcaklıklardan dolayı solgunlukla birlikte özellikle yaş üzümde rekoltenin düşmesi bekleniyor. Kilis ve bölgesinde üretilen üzümlerde diğer bölgelere kıyasla geleneksel üretim yöntemlerine devam ediliyor. Kimyasal gübreleme ve sulama yapılmadığı için geleneksel sistemde iklim olaylarına bağlı olarak üzüm veriminde yıldan yıla değişiklik görülebiliyor."

Üreticiler de üzgün

Çiftçi Ömer Yıldız da uzun yıllardan beri üzüm üretimi yaptıklarını belirtti.

Geçen yıla oranla üzüm veriminin düşük olduğunu anlatan Yıldız, iklim koşullarına bağlı üzümlerde hastalığın arttığını vurguladı.

Yıldız, geçen sezon 80 ton üzüm sattıklarını, bu yıl da yaklaşık 60 ton ürün beklediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
'Aile hukukunu toptan ele alacak düzenlememiz olacak'
AA Suudi Arabistan'ın Doğu Kudüs'teki eski başkonsolosluk binasını görüntüledi
Antalya ormanlarındaki 296 yangın havuzu ekiplere kolaylık sağlıyor
Cilo buzullarının erimesi sonucu buzul gölü genişledi

Benzer haberler

Cilo buzullarının erimesi sonucu buzul gölü genişledi

Cilo buzullarının erimesi sonucu buzul gölü genişledi

Temmuzda en düşük sıcaklık Kangal'da, en yüksek ise Cizre'de ölçüldü

Sıcak hava, Kilis'in üzümlerinde rekolte kaybına yol açıyor

NASA: Temmuz 2023, 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay

NASA: Temmuz 2023, 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay

Kütahya'da 1929'dan beri en yüksek sıcaklık ölçüldü

Kütahya'da 1929'dan beri en yüksek sıcaklık ölçüldü
Yozgat'ta nohut hasadı başladı

Yozgat'ta nohut hasadı başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet