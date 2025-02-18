Dolar
36.27
Euro
37.94
Altın
2,929.05
ETH/USDT
2,638.60
BTC/USDT
94,903.00
BIST 100
9,916.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Serebral palsili paralimpik yüzücünün annesi 22 yıldır oğlunu yalnız bırakmıyor

Serebral palsili milli paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in annesi Nuray Eğilmez, 22 yıldır antrenmanlarında ve yarışmalarında yanından ayrılmadığı oğluyla gurur duyuyor.

Zehra Ongan, Günhan Özceylan  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Serebral palsili paralimpik yüzücünün annesi 22 yıldır oğlunu yalnız bırakmıyor Fotoğraf: Zehra Ongan/AA

Eskişehir

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerinden mezun olan 27 yaşındaki milli sporcu, 2013 yılında paralimpik yarışlarına katılarak spor kariyerine başladı.

2017'de milli takıma seçilen Eğilmez, ay-yıldızlı formayı ilk Almanya'da giydi.

Milli takım antrenörü Mehmet Bayrak ile antrenman yapan Eğilmez, ulusal ve uluslararası organizasyonlardan madalyalarla dönmeyi ve 2028 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Eğilmez'in annesi Nuray Eğilmez de tekerlekli sandalyeyle hayatını devam ettirmek zorunda olan başarılarıyla gurur duyduğu oğlunu hiç yalnız bırakmıyor.

Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nda yer alan Mehmet Bakır Eğilmez, AA muhabirine, yüzmenin kendisi için "özgürlük" anlamına geldiğini söyledi.

Yüzerken iyi hissettiğini dile getiren Eğilmez, "Benim için karadan çok, su daha özgür bir ortam. Serebral Palsili bireylere ve farklı hastalıklara sahip insanlara spor yapmayı tavsiye ediyorum. Engeller aşılır, yeter ki herkes başarmak istesin." dedi.

Katıldığı yarışlardan genellikle başarıyla döndüğünü dile getiren Eğilmez, "Yaklaşık 70 madalyam var. Çok mutluyum. Bu duygular anlatılmaz yaşanır." ifadesini kullandı.

Eğilmez, spor hayatında en büyük desteği annesi Nuray Eğilmez'den aldığını dile getirerek, yüzmeye başladığından beri birlikte çalıştığı antrenörü Mehmet Bayrak'a da teşekkür etti.

"Başarılarıyla gurur duyuyorum"

Oğluna 2 yaşındayken serebral palsi teşhisi konulduğunu söyleyen Nuray Eğilmez, Mehmet'in 2013 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne dahil edilmesiyle daha fazla antrenman ve yarışa katılma imkanı bulduklarını ifade etti.

Sabah erken saatlerde antrenman için havuza gittiklerini anlatan anne Eğilmez, "Oğluma bu hastalığın teşhisi konulduğunda çok üzülmüştüm ama yüzme sayesinde hayatımız değişti. Başarılarıyla gurur duyuyorum. Ağır engeli olduğu için her koşulda yanındayım." dedi.

Engelli bireylerin hayata katılmasının önemini vurgulayan Eğilmez, "Engelli çocuklarımız var diye utanmak yerine onları dışarı çıkarmalıyız. Birçok spor dalı var, onlarla ilgilensinler. Çocuklarımız kapanmasın, ailelere büyük görev düşüyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşları azaltma kararı
Denizli'de öğrencileri taşıyan servis midibüsü devrildi, 2 ölü, 26 yaralı
Emine Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska, Ankara'daki savaş mağduru çocukları ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beşiktaş'taki kaçak yapılar için harekete geçti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya-ABD görüşmesi bizim için sürpriz oldu

Benzer haberler

Serebral palsili paralimpik yüzücünün annesi 22 yıldır oğlunu yalnız bırakmıyor

Serebral palsili paralimpik yüzücünün annesi 22 yıldır oğlunu yalnız bırakmıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet