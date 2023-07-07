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Yaşam

Senegal'de Müridiler 12 saat aralıksız toplu zikir çekti

Senegal'in dört bir yanından başkent Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Touba'da toplanan Baye Fall takipçileri, saat 08.00'den 20.00'ye kadar aralıksız zikir çekerek şeyhlerine bağlılıklarını gösterdi.

Fatma Esma Arslan  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
Senegal'de Müridiler 12 saat aralıksız toplu zikir çekti

Dakar

Senegal’de Müridi tarikatının farklı ve aykırı bir yorumu olarak değerlendirilen Baye Fall hareketi takipçileri, Müridiliğin kutsal kenti Touba'da 12 saat toplu zikir çekti.

Senegal'in dört bir yanından başkent Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Touba'da toplanan Baye Fall takipçileri, saat 08.00'den 20.00'ye kadar aralıksız zikir çekerek, şeyhlerine bağlılıklarını gösterdi.

Senegal'de Müslüman halkın büyük çoğunluğunun takip ettiği Sünni tarikat Müridilik, Senegalli Müslüman alim Şeyh Ahmadou Bamba'nın (1853-1927) 1887'de Touba kentinde bir ağacın etrafına yerleşerek talebe yetiştirmesiyle kuruldu.

Senegal'in Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasında da önemli yeri olan Bamba, bu nedenle Moritanya ve Gabon'a sürgüne yollandı.

Baye Fall hareketi ise Bamba'nın ilk ve kendini en adamış talebesi Mame İbrahim Fall tarafından kuruldu.

Mame İbrahima Fall'ın şeyhine hizmeti günlük ibadetlerden üstün görmeye başlamasıyla Baye Fall hareketi ana akım müridilerden ayrışarak mistik ve farklı bir boyut kazandı.

Renkli kıyafetleri, rastalı saçları ve ilginç aksesuarlarıyla dikkati çeken Baye Fall hareketi mensupları, kendilerinin farz ibadetlerden muaf olduğuna inanıyor.

Baye Fall, Müridiliğin temel prensipleriyle uyuşmadığı için ana akım Müridiler tarafından çok benimsenmese de Senegal'in örnek gösterilen barış ortamına katkı sağlayan unsurlardan biri olarak kabul ediliyor.

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