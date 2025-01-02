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Yaşam

Şempanzeler, karmaşık problemleri aşina oldukları izleyicilerin karşısında daha iyi çözebiliyor

Japonya'da yapılan araştırma, şempanzelerin karmaşık problemleri bakıcıları gibi aşina oldukları izleyiciler tarafından takip edildiklerinde daha iyi çözebildiklerini ortaya koydu.

Salih Okuroğlu  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Şempanzeler, karmaşık problemleri aşina oldukları izleyicilerin karşısında daha iyi çözebiliyor

Ankara

Kyoto ve Akita Prefectural üniversitelerinden araştırmacılar, 6 yıl boyunca 6 şempanzenin bilişsel alıştırmaları çözerken sergiledikleri performansın izleyici kitlesinden nasıl etkilendiğini inceledi.

Araştırmacılar, günde 50 ila 90 alıştırma verdikleri şempanzelerin performansının izleyici sayısına bağlı olarak değiştiğini tespit etti.

Şempanzelerin, araştırmacılar ve bakıcıları gibi aşina oldukları izleyiciler tarafından takip edildikleri sırada karmaşık problemleri daha kolay çözebildiğini belirleyen araştırmacılar, basit alıştırmalarda ise tanıdık izleyici sayısının arttığı durumlarda performanslarının düştüğünü saptadı.

Araştırmanın yazarlarından Shinya Yamamoto, Kyodo News'e yaptığı açıklamada, şempanzelerin aşina oldukları kişiler tarafından izlenmelerinin performanslarını olumlu etkilediğinin tespit edilmesinin, davranışsal bilim açısından önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

Araştırmanın bulguları, "iScience" dergisinde yayımlandı.

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