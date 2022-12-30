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Yaşam

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde bu yıl 20 bin 250 hayvanın tedavisi yapıldı

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Küçük Hayvan Hastanesinde bu yıl 20 bin 250 hayvanın tedavi ve bakımı gerçekleştirildi.

Savaş Güler   | 30.12.2022
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde bu yıl 20 bin 250 hayvanın tedavisi yapıldı Kaynak: Selçuk Üniversitesi

Konya

Üniversitenin Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, hastanenin, 11 bin metre kareyle Türkiye'nin en büyük hayvan hastanelerinden olduğunu bildirdi.

Hayvanlara tanı ve tedavi konusunda 7 gün 24 saat hizmet sunduklarını vurgulayan Erdem, "Küçük Hayvan Hastanesine girişi yapılanların yüzde 60'ını kedi, yüzde 40'ını köpek, egzotik ve yaban hayvanları oluşturdu. Hastanemizde 8 ön muayene odası bulunuyor. Muayenesi yapılan hayvan gerekli görüldüğü takdirde tedavi odalarına, görüntüleme ünitelerine, merkezi laboratuvara, röntgen veya MR birimlerine yönlendiriliyor." ifadesini kullandı.

Hayvanlarda ultrason kullanımı bakımından Türkiye'de ilk ekiplerden biri olduklarına dikkati çeken Erdem, şunları kaydetti:

"Hasta hayvanlara nitelikli bir sağlık hizmeti verilmesinin yanı sıra, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine de kaliteli bir eğitim imkanı sunuyoruz. Hasta girişi sayısına baktığımızda bu yılın 51'inci haftası itibarıyla 20 bin 250 sayısına ulaştık. Konya'nın yanı sıra Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Antalya, Mersin, Ankara başta olmak üzere çevre illerden de hastanemize ciddi anlamda talep oluyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz bir protokol mevcut. Protokol kapsamında, sahipsiz hayvanların acil vakalarına ilk müdahale hastanemizde yapılıyor. Bu da bize ciddi manada bir vaka çeşitliliği sağlıyor."

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