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Yaşam

Sat Buzul Gölleri'ndeki 4. Cilo Festivali'nde farklı etkinlikler gerçekleştirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri'nde gerçekleştirilen 4. Cilo Festivali renkli etkinliklere sahne oldu.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 03.07.2022
Sat Buzul Gölleri'ndeki 4. Cilo Festivali'nde farklı etkinlikler gerçekleştirildi Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Hakkari Valiliği ve Yüksekova Belediyesi tarafından "Hakkari'de hayat var" sloganıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalde, rafting, kano ve bisiklet yarışları, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tırmanış, kayak, snowboard ve flyboard etkinlikleri yapıldı.

Birçok ilden gelerek 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde 2 gün boyunca doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı bulan doğaseverler, buzul göllerini gezdi, şelalenin ve bölgenin eşsiz manzarasında fotoğraf çekti.

Bazı katılımcıların buzullar üzerinde kayak yaptığı etkinlikte, bazıları da gölde kano yaparak eğlendi.

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