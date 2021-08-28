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Yaşam

Saros Körfezi'nde su altında oluşturulan "Enez Tarihi Müzesi" balıklara yuva oldu

Edirne'nin Enez ilçesinde Saros Körfezi açıklarında su altında oluşturulan "Enez Tarihi Müzesi", balık popülasyonunu olumlu etkiledi.

Ömer Çakıcı, Cihan Demirci   | 28.08.2021
Saros Körfezi'nde su altında oluşturulan "Enez Tarihi Müzesi" balıklara yuva oldu

Edirne

Yerli ve yabancı dalgıçlar, Enez Limanı'ndan 2 mil uzaklıkta, 21 metre derinlikte oluşturulan müzeye dalış gerçekleştirdi.

Dalgıçlar, Enez'in tarihi kültürel mirasını yansıtan Tanrıça Nike heykeli, rölyef, aslan heykeli ve Enez Kalesi surlarının kopyalarının yer aldığı müzeyi görüntüledi.

Dalış merkezi sahibi ve dalış eğitmeni Ender Özgen, AA muhabirine, batırılan yapay resiflerin bölgede balık popülasyonunun artmasına katkı sağladığını söyledi.

Su altına indirilen Enez'in tarihi simgelerinin kopyalarının bölgede dalış turizmine katkısının yanında, yavru balıklara da yuva olduğunu ifade eden Özgen, su altındaki canlılığın son derece arttığını gözlemlediklerini kaydetti.

Dalışseverleri Enez'de su altındaki müzeyi görmeye davet eden Özgen, "Yapay resifler yavru balıklara yuva oluyor. Bölgede deniz altına indirilen tarihi eserlerin kopyaları aynı zamanda trol balıkçılığını da engelledi. Bu da balık popülasyonunun artmasını sağladı." diye konuştu.

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