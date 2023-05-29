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Yaşam

Samsun'daki tarihi hastane binasının restorasyonuna başlandı

Samsun'da Sağlık Bakanlığından protokolle devralınan eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin 121 yıllık binasının Aile ve Yaşam Merkezine dönüştürülmesi için restorasyonuna başlandı.

Veysel Altun  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Samsun'daki tarihi hastane binasının restorasyonuna başlandı Kaynak: Samsun Büyükşehir Belediyesi

Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, restorasyonla kent içinde vatandaşlar yeni bir yaşam merkezine kavuşacak.

Restorasyon kapsamında, kadın eğitim merkezlerinin yanı sıra çocuklar ve gençler için de özel alanlar tasarlandı. Spor salonları, konferans ve sergi salonları ile müzik ve sanat atölyelerinin bulunduğu projede aynı zamanda bilim sınıfları, kütüphane, misafirhane ve bireysel çalışma alanları da yer alacak. Toplam 11 bin 537 metrekare kapalı alanı bulunacak yerleşke, yeşile ve tarihe uyumlu konseptiyle de dikkati çekecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, restorasyonda yeşili ve tarihi dokuyu koruyan projelere önem verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Restore edeceğimiz ve koruyacağımız binamız sosyal ve kültürel amaçlı etkinliklerde kullanılacak. Bu alanda her yaş grubundan tüm aile bireylerinin bir arada olacağı bir merkez inşa edeceğiz. Hepsini kendine çekecek birimler burada yer alacak. Türkiye'de bu konseptte inşa edilmiş bir merkez yok. İlkadım bölgesindeki bütün mahallelere hitap edecek bir proje. Kafesi, parkı, kursuyla her detay yer alıyor. Okul öncesi eğitim hizmetleri olacak. Kadınlarımızın hayatına dokunacak kurslar yer alacak."

Fen İşleri Dairesi Başkanı Nurettin Özbey ise atıl durumda olan bu alanı iki etapta restore edeceklerini bildirdi.

İlk etapta 121 yıllık tarihi binayı restore edeceklerini dile getiren Özbey, "Yapı Osmanlı dönemi neoklasik bir mimariye sahip. Tamamen kendi mimarisine özgü bir şekilde restorasyonunu yapıyoruz. Burayı Samsun'da kadınların, çocukların, gençlerin yararlanacağı yaşam alanı olacak şekilde bir Aile Yaşam Merkezi haline getiriyoruz." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

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