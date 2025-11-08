Dolar
Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de "Askeri Geçit Töreni" gerçekleştiriliyor.
logo
Yaşam, insana dair

Küçük yaşta lösemiyi yendi şimdi gönüllü olarak hasta çocuklara moral veriyor

Samsun'da yaşayan ve 2 yaşında yakalandığı lösemiyi gördüğü tedavi sayesinde yenen 18 yaşındaki Taha Cem İnan, artık Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gönüllüsü olarak diğer hastalara moral vermek için çaba gösteriyor.

Batuhan Dişbudak  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Küçük yaşta lösemiyi yendi şimdi gönüllü olarak hasta çocuklara moral veriyor Fotoğraf: Batuhan Dişbudak/AA

Samsun

Canik ilçesinde yaşayan Taha Cem İnan'a 2 yaşındayken yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu.

Yaklaşık 4 yıl süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan İnan, küçük yaşlarda ailesiyle LÖSEV'in etkinliklerine katılmaya başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bir daha LÖSEV'den kopmayan İnan, gönüllü olarak hastalara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinliklere katılıyor, kendi yaşam hikayesini anlatarak hasta çocuklara umut aşılıyor.

Taha Cem İnan, AA muhabirine, lösemiyle tanıştığı sürecin zorlu geçtiğini söyledi.

Hastalığın özellikle çocuk yaşta ağır geldiğini vurgulayan İnan, "Zorlu bir dönemdi ama doğru kişilerle, doğru vakıfla tanıştığım için şu anda sağlığıma kavuştum. Yaşıtlarım dışarıda oyun oynarken ben parka maskeyle girdiğimde benden kaçıyorlardı. Bu, çok kırıcı oluyordu ancak vakfın düzenlediği sosyal etkinlikler moralimi yükseltti." dedi.

Sağlığına kavuştuktan sonra LÖSEV gönüllüsü olarak diğer çocuklara umut olmak istediğini dile getiren İnan, "Benim gibi küçük yaşta hastalık teşhisi konulan birçok kardeşim var. Onlara ve ailelerine bu hastalığın yenilebileceğini göstermek istiyorum. Bu hastalığın tedavisinin sadece ilaçlarla değil, moral ve motivasyonla da yürüdüğüne inanıyorum. Yüzde 50 ilaçsa yüzde 50 psikoloji. Moral, bu hastalığın her şeyi." ifadelerini kullandı.

"Artık sağlıklıyım ve hayallerimi gerçekleştirmeye devam ediyorum"

Tedavi sürecinde kemoterapinin etkisiyle saçlarının tamamen döküldüğünü belirten İnan, "Çocukluğumdan beri saçlarımı uzatmak isterdim. O hayalimi gerçekleştirdim. Artık sağlıklıyım ve hayallerimi gerçekleştirmeye devam ediyorum." diye konuştu.

İnan, LÖSEV'in eğitim alanında da büyük destek sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ankara'daki LÖSEV kolejine tamamen burslu olarak kabul edildim. Samsun'da yaşamama rağmen yatılı olarak orada okudum. Yemekten kıyafete, ulaşım masraflarına kadar her şeyimi karşıladılar. 10-15 kişilik sınıflarda eğitim gördük. Tedavisi süren arkadaşlarımızla aynı ortamda bulunmak hepimize moral veriyordu."

İnan, LÖSEV'in hem tedavi hem eğitim sürecinde hastalara ücretsiz destek sağladığını, bu sayede birçok çocuğun hayata yeniden tutunabildiğini sözlerine ekledi.

