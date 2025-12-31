Dolar
42.96
Euro
50.64
Altın
4,308.47
ETH/USDT
2,999.20
BTC/USDT
88,972.00
BIST 100
11,286.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Samsun'da biri ayağı kırık iki kuzusuna evinde özenle bakıyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde çiftçi Ersan Başaran, biri ayağı kırık iki kuzuya evinde bebek gibi bakıyor.

Samet Atasoy  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Samsun'da biri ayağı kırık iki kuzusuna evinde özenle bakıyor Fotoğraf: Samet Atasoy/AA

Samsun

Bekiroğlu Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Ersan Başaran'ın koyunları doğum yaptı.

Koyunlardan biri yavrusunun üzerinden atlarken kuzunun ayağı kırıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Havalar soğuk olunca Başaran, bakmak için iki kuzuyu evine aldı.

Kuzuları bebek beziyle bezleyen Başaran, beslenmelerini ise biberonla yapıyor.

Ersan Başaran, AA muhabirine, kuzunun ayağı kırılınca veterinere götürdüklerini söyledi.

Ayağı kırılan kuzusu için veteriner hekimin sıcak ve temiz bir ortam önerisi üzerine iki kuzusunu evine aldığını belirten Başaran, "Kuzuların bakımını ev ortamında sürdürüyoruz. Kuzuları günün belirli saatlerinde annelerinin yanına götürerek anne sütüyle beslenmelerini sağlıyoruz. Daha sonra yeniden eve alarak bakımlarına devam ediyoruz." dedi.

Daha önce de bir kuzusunu benzer şekilde evde büyüterek sağlıklı biçimde sürüye kattığını dile getiren Başaran, "Nasip olursa bu kuzularımı da hem anne sütüyle hem de kendi desteklerimle sağlıklı bir şekilde büyütüp tekrar sürüme katmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Başaran, kuzusunun ayağının iyi bakımla zamanla iyileşeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahçeli: Türkiye'nin güvenlik damarını tarumar edecek her müzmin hazırlığın sonu vahim olacaktır
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı
Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan yeni yıl paylaşımı
Emine Erdoğan, Gazze ve sıfır atık farkındalığını artırma faaliyetlerini 2025'te de sürdürdü

Benzer haberler

Samsun'da biri ayağı kırık iki kuzusuna evinde özenle bakıyor

Samsun'da biri ayağı kırık iki kuzusuna evinde özenle bakıyor

Vanlı minik öğrencilerden Samsunlu akranlarına yeni yıl hediyesi

Samsun'da kar altındaki ormanlar dronla görüntülendi

Makine mühendisliği öğrencisi İkra Özdemir babasının kaynakçı atölyesini devralmaya hazırlanıyor

Makine mühendisliği öğrencisi İkra Özdemir babasının kaynakçı atölyesini devralmaya hazırlanıyor
Kırşehir'de yetiştirilen 65 tür tıbbi aromatik bitkinin çiftçilere alternatif ürün olması hedefleniyor

Kırşehir'de yetiştirilen 65 tür tıbbi aromatik bitkinin çiftçilere alternatif ürün olması hedefleniyor
Ünlü sanatçıların giyim tarzını oyuncak bebek elbiselerine uyarlıyor

Ünlü sanatçıların giyim tarzını oyuncak bebek elbiselerine uyarlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet