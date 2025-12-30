Dolar
logo
Yaşam

Samsun'da kar altındaki ormanlar dronla görüntülendi

Samsun'un Alaçam ilçesinde kar yağışının ardından ormanların beyaza bürünmesi, dronla kaydedildi.

Samet Atasoy  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Samsun'da kar altındaki ormanlar dronla görüntülendi Fotoğraf: Samet Atasoy/AA

Samsun

Yukarı Isırganlı ile Kızlan mahalleleri arasında bulunan ormanlar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle çeşmelerin çevresinin buz tuttuğu görüldü.

Alaçam Belediyesi ekipleri de bölgede yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AA muhabirine, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle doğal ortamda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için bölgeye yem ve saman bırakıldığını belirterek, "Rakımı bin metrenin üzerinde olan bölgede kış şartları oldukça ağır geçiyor. Yaban hayvanlarının beslenme ihtiyacına destek olmak istedik. Çalışmayı kış boyunca sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

