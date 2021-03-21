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Yaşam

Salda Gölü'nün UNESCO Doğal Miras Listesi'ne alınması için çalışma başlatıldı

Gölün, en önemli ve değerli doğal habitatları barındırması sebebiyle Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'nin 2. Maddesi'nde belirlenmiş "doğal miras" niteliklerine uygun olduğu bildirildi.

Bilal Altıok   | 21.03.2021
Salda Gölü'nün UNESCO Doğal Miras Listesi'ne alınması için çalışma başlatıldı

Burdur

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, turkuaz suyunun ve beyaz kumsalının güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nün, UNESCO'nun Doğal Miras Alanı Listesi'ne alınması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Salda Gölü'nün ekolojik ve biyolojik olarak benzersiz olduğu belirtildi.

Gölün jeolojik ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra Uluslararası Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yaptığına işaret edilen açıklamada, "Bölgede yapılan çalışmalar Dünya'da Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan iki bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gölün, en önemli ve değerli doğal habitatları barındırması sebebiyle Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'nin 2. Maddesi'nde belirlenmiş "doğal miras" niteliklerine uygun olduğu aktarıldı.

Bu kapsamda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin UNESCO Doğal Miras Alanları Listesi'ne dahil edilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk olarak aday listesine dahil edilebilmesi için ön şartları yerine getirmek üzere biyolojik çeşitlilik araştırma, sosyo-ekonomik yapının ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi ile yönetim planı çalışmaları başlatıldı. Ayrıca ön hazırlık sürecinde 27. Dönem UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi, Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu Toplantısı'nda Salda Gölü'nün Dünya Mirası Listesi'ne alınması talebi değerlendirilmiştir."

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