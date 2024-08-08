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Yaşam

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri fındık mesaisine hazırlanıyor

Sakarya'ya ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen mevsimlik tarım işçileri, fındık bahçelerindeki temizlik çalışmalarının ardından ürünün olgunlaşmasıyla hasada başlayacak.

Davut Genç  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri fındık mesaisine hazırlanıyor Fotoğraf: Davut Genç/AA

Sakarya

Kocaali ilçesine fındık toplamak için gelen işçilerin hasat öncesi hazırlıkları sürüyor. İlçeye bağlı Demiraçma Mahallesi'ndeki işçilerin mesaisi, güneşin doğuşuyla başlıyor.

Fındık bahçesinde yabani otların ve ocak diplerinin temizliği ile ağaçların bakımını yapan işçiler, ürünün bu ay içinde olgunlaşmasıyla hasada başlayacak.

Şanlıurfa Siverek'ten gelen 40 yaşındaki Salih Karataş, AA muhabirine, fındık toplama sezonunun Doğu ve Güneydoğu'dan gelen birçok ailenin geçim kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Karataş, işçilerin aile geçimlerine ve çocuklarının eğitimlerine destek olmak için sabahtan akşama kadar çalıştıklarını anlattı.

Önceki sezonlarda Düzce, Ordu, Giresun gibi illerde fındık topladığını aktaran Karataş, "Özellikle öğrenci kardeşlerimizin aileleri Şanlıurfa'da, bunların belirli gelirleri veya yan gelirleri yok. Okulların tatil olduğu 3 aylık dönemde hem kendilerine hem de ailelerine destek olmak için çalışmaya geliyorlar." diye konuştu.

"Bence bütün kız çocukları okumalı"

Okul masraflarını karşılamak ve ailesine destek olmak amacıyla fındık toplamaya geldiğini dile getiren 19 yaşındaki Nezahet Karataş, lisede hasta bakım bölümünden mezun olduğunu, üniversite tercihlerinde de çocukları çok sevdiği için çocuk gelişimini tercih ettiğini söyledi.

Karataş, "Bence bütün kız çocukları okumalı, özellikle kız çocukları okumalı, böyle zor işler yapmamalı. Akşama kadar burada filiz alıyoruz, fındık topluyoruz. Erkeklerin işini yapıyoruz. Zor işler, özellikle kızlar için zor işler." diye konuştu.

Demiraçma Mahallesi'nde fındıklık sahibi Rahim Büyükkaya, mevsimsel tarım işçileriyle kardeşlik hukuku içinde çalıştıklarını, misafirlerinin her şeyiyle ilgilendiklerini, bütün ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.

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