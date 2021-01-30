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Yaşam

Sahiplenerek sağlığına kavuşturduğu 'Pamuk' isimli eşek İnci hemşirenin 'arkadaşı' oldu

Aydın'da, 22 yaşındaki hemşire İnci Özbaş, işinden kalan zamanının büyük bölümünü "Pamuk" ismini verdiği eşekle geçiriyor, hayvanın bakımlarıyla yakından ilgileniyor.

Ferdi Uzun   | 30.01.2021
Sahiplenerek sağlığına kavuşturduğu 'Pamuk' isimli eşek İnci hemşirenin 'arkadaşı' oldu Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Aydın'da yürüme güçlüğü çeken bitkin durumundaki eşeği sahiplenen hemşire İnci Özbaş, işinden kalan zamanının büyük bölümünü sağlığına kavuşturduğu hayvanla geçiriyor.

Sahiplenerek sağlığına kavuşturduğu "Pamuk" isimli eşek İnci hemşirenin "arkadaşı" oldu

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak çalışan 22 yaşındaki İnci Özbaş, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Aydın Temsilcisi Şenay Tekinbaş'ın yaralı eşeğe ilişkin sosyal medya paylaşımı üzerine harekete geçti.

Tekinbaş ile iletişim kuran Özbaş, yürüme güçlüğü çeken bitkin durumundaki eşeği sahiplendikten sonra babasının yardımıyla Dalama Mahallesi'ndeki evlerine getirdi.

Evde çok sayıda kedi de besleyen Özbaş, bakımıyla yakından ilgilendiği hayvana "Pamuk" adını verdi. Genç hemşirenin yakından ilgilendiği hayvan, yaklaşık 1 ay gibi sürede ayağa kalktı.

İş dışındaki vakitlerini "en yakın dostum" diye nitelendirdiği eşeğine ayıran Özbaş, hayvanın tüm bakımlarıyla da ilgileniyor.

Evin bahçesinde kendisi için yaptırılan kulübede kalan ve zaman zaman kedilerle iç içe olan hayvanın, o anları ise renkli görüntüler oluşturuyor.

Genç hemşire, havanın güzel olduğu vakitlerde ise Pamuk ile yürüyüşe çıkıyor.

Özbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini, onlara yardım ettiğinde mutlu olduğunu söyledi.

Küçüklüğünden beri eşek sahiplenmek istediğini aktaran Özbaş, "Çocukken izlediğim bir çizgi filmde yavru bir eşek annesini kaybediyordu. O eşeğe bir kuş eşlik ediyordu. Onlar arkadaşlıklarını sürdürüyordu. Kuş sonra uçmaya başlıyordu. Bundan dolayı eşeği çok seviyordum." dedi.

"İlk geldiğinde çok korkuyordu"

Pamuk'un eve ilk geldiğinde çok ürkek olduğunu belirten Özbaş, "Eşek ilk geldiğinde çok korkuyordu, sürekli dayak yemiş, sevmek için elimi uzattığımda çekiniyordu. Şu an çok iyi ve geldiğinden beri de kilo aldı. Sevdiriyor kendini, oyunlar oynuyor. Ona da kendisine ait kişisel bakım malzemeleri aldık." ifadelerini kullandı.

Hayvanın insanlardan artık kaçmadığını vurgulayan Özbaş, şöyle devam etti:

"Onu tarıyoruz, topaklanmış tüylerini kesiyoruz. Yaraları vardı, onların bakımını yapıyoruz. Bir canlıya ev sahipliği yaptığım için çok mutluyum. O arkadaşım, dostum oldu. Artık hayatının geri kalanını bizimle geçirecek. Hayvanlar mal değil candır. Onları, insanlardan ayırmaksızın çok seviyorum. Bütün insanların da bu şekilde olmasını istiyorum."

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