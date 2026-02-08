Dolar
Yaşam

Sağlık personeli 30 yıllık sigara bağımlılığını merkez desteğiyle bıraktı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünde memur olarak görev yapan 46 yaşındaki Ergin Akkaya, Sağlıklı Hayat Merkezindeki Sigara Bırakma Polikliniğinden aldığı destekle yaklaşık 30 yıldır bağımlı olduğu sigarayı bıraktı.

Zehra Ongan  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Sağlık personeli 30 yıllık sigara bağımlılığını merkez desteğiyle bıraktı Fotoğraf: Zehra Ongan/AA

Eskişehir

Uzun yıllar sigara kullanan Akkaya, son dönemde nefes darlığı, çabuk yorulma ve uyku problemleri yaşamaya başladı.

Günlük yaşamını sigara molalarına göre planladığını, bunun aile hayatını da olumsuz etkilediğini fark eden Akkaya, Halk Sağlığı Haftası kapsamında yapılan karbonmonoksit ölçümünde değerlerinin yüksek çıkmasının ardından sigarayı bırakma kararı aldı.

Akkaya, eşinin tavsiyesi üzerine Sağlıklı Hayat Merkezine başvurdu. Sigara Bırakma Polikliniğinde yapılan değerlendirmelerin ardından Akkaya için psikolojik destek ve danışmanlık temelli sigara bırakma programı planlandı.

Sigaranın hayatından çıkmasıyla kısa sürede günlük yaşamında belirgin değişimler yaşayan Akkaya, daha rahat nefes almaya, sabahları daha dinç uyanmaya ve günlük aktivitelerini zorlanmadan yerine getirmeye başladı.

Evli ve 2 çocuk babası Akkaya, AA muhabirine, genç yaşlarda arkadaş çevresinin etkisiyle sigaraya başladığını söyledi.

Sigaranın sadece sağlığı değil, vakti, enerjiyi ve maddi imkanları da tükettiğini vurgulayan Akkaya, "Bugünden geriye baktığımda keşke hiç başlamasaydım diyorum." dedi.

Akkaya, sigara bırakma sürecinde sağlık personelinin desteğinin önemli olduğunu dile getirerek, "Sağlıklı Hayat Merkezine başvurduktan sonra hekimler ve sağlık personeli sürecin başından itibaren bana rehberlik etti. Yalnız olmadığımı hissettim." ifadelerini kullandı.

Sigara içtiği dönemde çocuklarının yanında bu alışkanlığından rahatsızlık duyduğunu belirten Akkaya, sigarayı bıraktıktan sonra ailesiyle daha fazla zaman geçirmeye başladığının altını çizdi.

"Kişiye özel planlar oluşturarak ilerliyoruz"

Sigara Bırakma Polikliniğinde görev yapan uzman Dr. Ayşe Kaya ise sigaranın bir irade sorunu değil, bağımlılık olduğunu vurguladı.

Sigara bırakma sürecinin kişiye özel ve bilimsel yöntemlerle yürütüldüğünü belirten Kaya, "Hastalarımızla bilimsel metotlar doğrultusunda kişiye özel planlar oluşturarak ilerliyoruz." dedi.

Kaya, polikliniğe başvuran kişilerin nikotin bağımlılık düzeyi ve psikolojik durumlarının değerlendirildiğini aktararak, uygun görülen hastalara ilaç tedavisi uygulandığını, diğer hastaların ise Yeşilay Danışmanlık Merkezine yönlendirildiğini kaydetti.

Ayşe Kaya, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün sigarayı bırakmak isteyenler için önemli bir farkındalık günü olduğunu sözlerine ekledi.

