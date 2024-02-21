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Yaşam

Rüyalar gerçek yaşama ilişkin olumlu katkılar sunuyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Öztürk, araştırmanların rüyaların yaratıcı düşünce kapasitesini geliştirme, terapi etkisi, travmatik olaylarla mücadele gibi işlevleri olduğunun ortaya koyduğunu söyledi.

Gökhan Zobar  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Rüyalar gerçek yaşama ilişkin olumlu katkılar sunuyor Fotoğraf: Gökhan Zobar / AA

Edirne

Uyku uzmanı Öztürk, Trakya Tıp Öğrencileri Birliğince Dr. Ratıp Kazancıgil dersliğinde düzenlenen "Derinlemesine Rüyalar" adlı seminerde, rüyaların binlerce yıldır bilim insanları tarafından araştırıldığını söyledi.

Levent Öztürk, kişinin rüya gördüğü sırada bilinçli olma hali diye tanımlanan lucid rüya (bilinçli rüya) çalışmalarının rüyada geçen zamanla normal zaman arasındaki benzerliği gösterdiğine işaret etti.

Bilinçli rüyalar hakkında ilk çalışmaların 1913'te Hollanda'da başladığını, 1995'te Stanford Üniversitesinde konuyla ilgili nörofizyolojik çalışmalar yapıldığını belirten Öztürk, bu çalışmaların rüyada geçen zamanla gerçek zaman arasındaki sanılanın aksine fark olmadığını ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Rüyaları araştıran bilim insanlarının rüyaların işlevlerine ilişkin aktarımlar yaptıklarını ifade eden Öztürk, "Günümüzde yapılan araştırmaların bulguları rüyaların en az 3-4 işlevinin olabileceğini gösteriyor. Rüyaların yaratıcı düşünce kapasitesini geliştirebilecek, rüya sırasında bir terapi etkisi olabilecek, yaşadığımız travmatik olaylarla mücadele etmemizi kolaylaştırabilecek ve problem çözümünde katkı sağlayabilecek işlevleri var." dedi.

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