Yaşam

Rusya'daki Türk çocukları minik avuçlarıyla Atatürk'ün portresini yaptı

Rusya’da bulunan Türk çocukları boyadıkları 87 avuç izini tuval üzerinde birleştirerek, aramızdan ayrılışının 87. yılı dolayısıyla Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini yaptı.

Ali Cura  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Rusya'daki Türk çocukları minik avuçlarıyla Atatürk'ün portresini yaptı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Türk Kadınlar Organizasyonu (MTKO) işbirliğiyle, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Rusya’nın başkenti Moskova’daki Türk çocuklarının katılımıyla proje gerçekleştirildi.

"Çocukların kalplerinde Atatürk sevgisini yaşatmak ve Cumhuriyet değerlerini geleceğe taşımak" amacıyla yapılan proje kapsamında, özel çalışma ile unutulmaz bir eser yapılması kararlaştırıldı.

Atatürk’ü anmak ve ona olan sevgilerini ifade etmek amacıyla bir araya gelen çocuklar, akrilik boyaya batırdıkları 87 avuç içini tuval üzerinde birleştirerek, ebediyete uğurlanışının 87. yılı anısına Atatürk’ün portresini oluşturdu.

Yapılan eser 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğine armağan edildi. Eseri hazırlayan çocuklar aileleriyle büyükelçilik binasında Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’i makamında ziyaret etti.

Hazırladıkları Atatürk portresini Bilgiç’e teslim eden çocuklar, hem portreyi nasıl yaptıklarını anlattılar hem de Atatürk ve 10 Kasım anma günü ile ilgili düşüncelerini dile getirdiler.

