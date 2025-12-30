Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası dronla görüntülendi
Rize'de aralıklarla etkisini sürdüren karın ardından beyaz örtüyle kaplanan Kaçkar Dağları ve yaylalar dronla havadan görüntülendi.
Rize
Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan yaylalara, bölgede hava sıcaklığının düşmesiyle yeniden kar yağdı.
Beyaza bürünen Galerdüzü Yaylası ve Kaçkar Dağları'nın eteklerinde oluşan seyrine doyumsuz kar manzarası dronla kaydedildi.
