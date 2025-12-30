Dolar
Yaşam

Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası dronla görüntülendi

Rize'de aralıklarla etkisini sürdüren karın ardından beyaz örtüyle kaplanan Kaçkar Dağları ve yaylalar dronla havadan görüntülendi.

Bülent İsmailoğlu  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası dronla görüntülendi Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu/AA

Rize

Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan yaylalara, bölgede hava sıcaklığının düşmesiyle yeniden kar yağdı.

Beyaza bürünen Galerdüzü Yaylası ve Kaçkar Dağları'nın eteklerinde oluşan seyrine doyumsuz kar manzarası dronla kaydedildi.

