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Yaşam

Rize'de "29. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" sona erdi

Rize'de "29. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" boğa güreşleriyle tamamlandı.

Fikret Delal  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Rize'de "29. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" sona erdi Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nın Galerdüzü mevkisinde düzenlenen festivalin ikinci gününde, büyük orta, küçük başaltı, başaltı ve baş kategorilerinde boğa güreşleri gerçekleştirildi.

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Hayvan sahiplerinin heyecanlı anlar yaşadığı festivalde 53 boğa güreşti.

Kategorilerinde dereceye giren boğaların sahiplerine toplam 525 bin lira ödül dağıtıldı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, gazetecilere, bu festivalin Çamlıhemşin'de geleneksel olarak yapıldığını söyledi.

Boğa güreşleri hakkında bilgi veren Baydaş, "Buradaki boğa güreşleri özellikle yaylaya çıkan hayvanların birbirleriyle liderlik ve güç gösterisinin bir türevidir. Hiçbir hayvanımıza bu manada zarar gelmeden bir kültürün yaşatılması organizasyonudur." dedi.

Baydaş, yaylanın serin havasına da dikkati çekerek, "Yayla serinliğini tatmaya bütün herkesi davet ediyorum. Rize'nin ve yaylaların güzelliklerini görmeyi vatandaşlarımıza ve hemşerilerimize tavsiye ediyorum. Bu vesileyle herkesi Rize'ye davet ediyorum." şeklinde konuştu.

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