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Yaşam

Resim çalışmalarını fakültenin maskotu kedi ve köpekler eşliğinde yapıyorlar

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin yer aldığı Karaağaç Yerleşkesi'nin maskotu haline gelen kedi ve köpekler, resim bölümü atölyesinde ders gören öğrencilere neşe saçıyor.

Cihan Demirci  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Resim çalışmalarını fakültenin maskotu kedi ve köpekler eşliğinde yapıyorlar Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Şehit Ressam Hasan Rıza Resim Atölyesi'nde derse giren öğrencileri, "Leyla" ve "Zilli" adını verdikleri tekir cinsi kediler ile "Zeytin", "Beagle" ve "Tarçın" adındaki köpekler karşılıyor.

Ressam adayları, tarihi fakülte binasında kedi ve köpekler eşliğinde ders işliyor, resim yapıyor.

Yerleşkede kulübeleri de olan kedi ve köpeklerin aşıları ve bakımları akademisyen ve öğrenciler tarafından yaptırılıyor. Öğrenciler, aldıkları mamalarla hayvanları besliyor.

"Kedi ve köpeklerimiz fakültemizin demirbaşı gibi oldu"

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün, AA muhabirine, doğası, tarihi yapıları ve müzeleriyle ünlü Karaağaç Yerleşkesi'nin çok sayıda ziyaretçi çektiğini söyledi.

Yerleşkedeki kedi ve köpeklerden bazılarının bakımının fakültelerinde yapıldığını dile getiren Tüzün, "Kampüsün maskotları kedi ve köpeklerimiz fakültemizin demirbaşı gibi oldu. Can dostlarımız, öğrencilerimizin projelerinde de yer alıyor." dedi.

Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim İşcanoğlu da sanat eğitiminin doğal bir eğitim olduğunu dile getirdi.

Ressam adaylarının doğal bir ortamda eğitim gördüğünü belirten İşcanoğlu, "Öğrenciler resim atölyesinde uzun süre kalabiliyor. Burada öğrencilerin istediği doğal ortamı oluşturduk. Ressam adaylarımız bu uzun sürelerde burada can dostlar ile motive oluyor." dedi.

Doç. Dr. Deniz Gökduman ise resim derslerinin 8 saatlik blok derslerden oluştuğunu anlattı.

Uzun süren derslerde öğrencilerin hayal ettiğini resmetmesi için duygusal rahatlık gerektiğini belirten Gökduman, "Hayvanlar insanların streslerini alır. Burada her gün misafirimiz olan kedi ve köpeklerimiz var. Atölyeye gelip giderler, biz onlara hiç karışmayız hatta bazı sahipli köpekler var Karaağaç'ta sanki öğrenciymiş gibi sabah gelip akşam evlerine giderler. Hayvanlarla iç içeyiz. Kediler, köpekler bir arada duruyor ve aralarında kavga olmuyor. Sanatın huzurunu onlarda yaşıyor." diye konuştu.

Resim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doğan Atalık da kedi ve köpeklerin atölyenin maskotu olduğunu ifade etti.

Can dostları her gün derslerde misafir ettiklerini belirten Atalık, "Yeri geliyor oyun oynuyoruz, yeri geliyor besliyoruz. Hayvan dostlarımızı çok seviyoruz." dedi.

Öğrencilerden Fatmanur Orhan ise evinde de iki kedi beslediğini söyledi.

Hem evde hem de okulda can dostlarıyla vakit geçirdiğini ifade eden Orhan, "Onlarla beraber yaşadığımız için mutluyuz. Atölyede resim yaparken yanımıza geliyorlar, onların istediği şey sadece sevgi." diye konuştu.

Şimal Gümüş de kedileri çok sevdiğini dile getirdi.

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