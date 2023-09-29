Dolar
27.42
Euro
29.12
Altın
1,872.78
ETH/USDT
1,671.60
BTC/USDT
27,026.00
BIST 100
8,315.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Muğla İl Başkanlığında açıklamalarda bulunuyor Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havaalanı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Yaşam

Profesyonel kick boksçu şampiyonluk için Munzur Dağları'nda güç depoluyor

Tunceli'de günün erken saatlerinde uyanarak antrenörüyle yaklaşık 3 bin rakımlı zirvelere tırmanan 30 yaşındaki kick boksçu Muhammed Dursun, yaptığı antrenmanlarla kıtalar arası ağır sıklet şampiyonluğuna hazırlanıyor.

Sidar Can Eren  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Profesyonel kick boksçu şampiyonluk için Munzur Dağları'nda güç depoluyor

Tunceli

Profesyonel kick boksçu Muhammed Dursun, kıtalar arası ağır sıklet şampiyonluğunu kazanmak için Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nda zorlu antrenmanlar yapıyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde dünyaya gelen ve İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Muhammed Dursun, 2005'ten beri kick boks branşında çalışmalarına devam ediyor.

Avrupa ve Türkiye'de birçok organizasyona katılarak şampiyonluklar ile "altın eldiven" gibi ödüller kazanan Muhammed Dursun, şimdi ise gözünü 25 Kasım'da İstanbul'da kıtalar arası ağır sıklet kick boks şampiyonluğu için yapılacak unvan maçına çevirdi.

Müsabakayı kazanmak için Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kampa giren Muhammed Dursun, günün erken saatlerinde uyanarak gerekli hazırlıklar sonrası Munzur Dağları'nın yolunu tutuyor.

Antrenörü Ali Musa Mengüş ile yaklaşık 3 bin rakımlı zirvelere tırmanan Muhammed Dursun, yaptığı koşu, kuvvet, teknik, taktik ve çabukluk antrenmanlarıyla güç depoluyor.

"Artırdığım kondisyonla inşallah rakibimi yeneceğim"

Muhammed Dursun, AA muhabirine, kick boksa çocukluk yıllarında ilgi duymaya başladığını söyledi.

Kazandığı maçlar sayesinde milli sporcu olmaya hak kazandığını belirten Muhammed Dursun, 2015'te profesyonel kick boksa geçiş yaptığını dile getirdi.

Rusya, Bosna Hersek, Ukrayna ve Kazakistan gibi ülkelerde turnuvalara katıldığını anlatan Muhammed Dursun, şunları kaydetti:

"Şu an altın eldiven kick boks şampiyonuyum ve rakibim Kamba Kazola ile uluslararası bir organizasyonda unvan maçına çıkacağım. Bunun için Tunceli'nin Munzur Dağları'na geldik ve burada yüksek irtifada antrenmanlar yapmaktayız, kendimi çok iyi hissediyorum. Tunceli'de artırdığım kondisyonla inşallah kemer mücadelesinde rakibimi yeneceğim ve şampiyon olacağım, buna inanıyorum."

"Tunceli coğrafyasının her tarafı doğal antrenman sahası"

Antrenör Ali Musa Mengüş, Tunceli'nin yüksek rakımının sporculara yararlı geldiğini belirtti.

Mengüş, yöre sakinlerinin her konuda kendilerine yardımcı olduğunu ifade ederek, "Kamp sürecimiz çok iyi geçiyor ve yüksek rakımlarda antrenman yapıyoruz. Sporcularımı sabah erken saatlerde uyandırıyorum. Önce hafif bir koşu sonra da teknik ve taktik antrenman yapıyoruz. Kahvaltımızı yapıp iyice dinlendikten sonra akşama doğru tekrar antrenmanlarımıza hazırlanıyoruz. Tunceli coğrafyasının her tarafı doğal antrenman sahası. Çok güzel bir doğası var ve her sporcu buradan faydalanabilir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da bir kadın tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü
Türkiye Bankalar Birliği'nden dolandırıcılık olaylarına yönelik güvenlik uyarısı
Yerel yönetimlerin iklim değişikliği mücadelesine destek için ilk adım atıldı
38 kişinin hayatını kaybettiği bina projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz inşa edilmiş
Bahçelievler'deki patlamada ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Benzer haberler

Profesyonel kick boksçu şampiyonluk için Munzur Dağları'nda güç depoluyor

Profesyonel kick boksçu şampiyonluk için Munzur Dağları'nda güç depoluyor

Muşlu kadın futbolcular 2. Lig hedefiyle play-in maçlarına hazırlanıyor

Göçerler trafiği aksatmamak için sürülerini köylere gece yolculuğuyla indiriyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: Hatayspor maçını iyi bir sonuçla atlatabileceğimizi düşünüyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: Hatayspor maçını iyi bir sonuçla atlatabileceğimizi düşünüyoruz
Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: Beşiktaş maçına hazırız

Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: Beşiktaş maçına hazırız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet