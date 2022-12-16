Dolar
18.64
Euro
19.83
Altın
1,792.35
ETH/USDT
1,213.50
BTC/USDT
17,012.00
BIST 100
5,212.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Prof. Dr. Ümit Meriç, 77. doğum gününde adının verildiği İmam Hatip Lisesi'nde konuştu

Prof. Dr. Ümit Meriç, isminin verildiği Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 77. yaş gününde gençlerle bir araya geldi.

Salih Şeref   | 16.12.2022
Prof. Dr. Ümit Meriç, 77. doğum gününde adının verildiği İmam Hatip Lisesi'nde konuştu Fotoğraf: Erkan Çav/AA

İstanbul

Doç. Dr. Erkan Çav'ın sunduğu etkinlikte konuşan Meriç, gençlik yıllarında İslamiyet ile ilişkisinden örnekler vererek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Babası Cemil Meriç'in hayatından kesitler sunan Ümit Meriç, yaklaşık 30 yıldır binlerce öğrencinin yetişmesine vesile olmuş bir okula isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyaya hakim 3 büyük yaklaşım olduğunu aktaran Meriç, şunları kaydetti:

"Bunlardan birincisi Hristiyanlıktır. Fakat Rönesans ile birlikte Hristiyanlık, mensupları tarafından peyderpey yeterince itibar edilmez bir inançlar manzumesi haline gelmiştir. Rasyonel Avrupa, Hristiyanlıktan giderek uzaklaşmaktadır. Bugün kiliseler kültür merkezine dönüşmüş vaziyettedir. İkincisi de Liberalizmdir, Liberalizm de üçe ayrılır; iktisadi liberalizm yani kapitalizm, siyasi liberalizm yani demokrasi ve bir de fikri liberalizm.

Dünya görüşlerinden üçüncüsü ve sonuncusu ise İslam dünya görüşüdür. Biz burada Müslümanlar olarak bu görüşün temsilcileriyiz. Sizler bugün dünyada İslamiyet'i temsil eden insanlarsınız. Kurulu düzenin sahipleri, hem bu dünyada hem de kıyametten sonraki hayatta, bize yol gösteren tek dünya görüşü olan İslamiyet'e karşıdır, Bu yüzden bizleri kendi kimliklerimizden uzaklaştırmak için her türlü çabayı göstermektedirler. Bu üç dünya görüşü, yaklaşım, bu anlamda bir savaş halindedir."

"Sizler gaflet içerisindeki insanlığı uyandıracak nesillersiniz"

Ümit Meriç, bu savaştan galip çıkmak için Müslümanları Allah'ın kulu olmaya davet ederek, "Bugün beşeriyet gerçek bir gaflet içerisindedir. O gafletten onları uyandıracak olan belki de aramızdadır, belki sizden doğacaktır, belki de bu konuşma ile doğmuştur. Sizler gaflet içerisindeki insanlığı uyandıracak nesillersiniz. Beşeriyetin, İslamiyet'e hem bugün hem de ölümden sonra ihtiyacı vardır." diye konuştu.

Kendisinin İslamiyet'e çeşitli zorlukları aşarak kavuştuğunu aktaran Meriç, "Ben sizler gibi İmam Hatip Okulları'nda okumadım maalesef. İslamiyet'e ızdıraplardan, kaybolmuşluktan dönerek gelmiş bir insan olarak bu düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. 77. yaşımın ilk gününü benimle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Her birinize hayırlı, imanlı, ihlaslı, İslam'ı temsil eden uzun bir ömür diliyorum." dedi.

Etkinliğin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Meriç, "Sosyoloji Konuşmaları", "Türkiye Kanatlarınızın Altında" ve "Dualar ve Aminler" kitaplarını öğrenci ve öğretmenlere imzalayarak hediye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin davada yaş tespit raporuna ulaşıldı
Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları ile Midyat-Nusaybin yolu yarın açılacak
Thodex'te dolandırıcılık davası ertelendi
Karadaki kültür balıkçılığı tesisleri için yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı

Benzer haberler

Prof. Dr. Ümit Meriç, 77. doğum gününde adının verildiği İmam Hatip Lisesi'nde konuştu

Prof. Dr. Ümit Meriç, 77. doğum gününde adının verildiği İmam Hatip Lisesi'nde konuştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet