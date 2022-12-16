Prof. Dr. Ümit Meriç, 77. doğum gününde adının verildiği İmam Hatip Lisesi'nde konuştu
Prof. Dr. Ümit Meriç, isminin verildiği Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 77. yaş gününde gençlerle bir araya geldi.
İstanbul
Doç. Dr. Erkan Çav'ın sunduğu etkinlikte konuşan Meriç, gençlik yıllarında İslamiyet ile ilişkisinden örnekler vererek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Babası Cemil Meriç'in hayatından kesitler sunan Ümit Meriç, yaklaşık 30 yıldır binlerce öğrencinin yetişmesine vesile olmuş bir okula isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Dünyaya hakim 3 büyük yaklaşım olduğunu aktaran Meriç, şunları kaydetti:
"Bunlardan birincisi Hristiyanlıktır. Fakat Rönesans ile birlikte Hristiyanlık, mensupları tarafından peyderpey yeterince itibar edilmez bir inançlar manzumesi haline gelmiştir. Rasyonel Avrupa, Hristiyanlıktan giderek uzaklaşmaktadır. Bugün kiliseler kültür merkezine dönüşmüş vaziyettedir. İkincisi de Liberalizmdir, Liberalizm de üçe ayrılır; iktisadi liberalizm yani kapitalizm, siyasi liberalizm yani demokrasi ve bir de fikri liberalizm.
Dünya görüşlerinden üçüncüsü ve sonuncusu ise İslam dünya görüşüdür. Biz burada Müslümanlar olarak bu görüşün temsilcileriyiz. Sizler bugün dünyada İslamiyet'i temsil eden insanlarsınız. Kurulu düzenin sahipleri, hem bu dünyada hem de kıyametten sonraki hayatta, bize yol gösteren tek dünya görüşü olan İslamiyet'e karşıdır, Bu yüzden bizleri kendi kimliklerimizden uzaklaştırmak için her türlü çabayı göstermektedirler. Bu üç dünya görüşü, yaklaşım, bu anlamda bir savaş halindedir."
"Sizler gaflet içerisindeki insanlığı uyandıracak nesillersiniz"
Ümit Meriç, bu savaştan galip çıkmak için Müslümanları Allah'ın kulu olmaya davet ederek, "Bugün beşeriyet gerçek bir gaflet içerisindedir. O gafletten onları uyandıracak olan belki de aramızdadır, belki sizden doğacaktır, belki de bu konuşma ile doğmuştur. Sizler gaflet içerisindeki insanlığı uyandıracak nesillersiniz. Beşeriyetin, İslamiyet'e hem bugün hem de ölümden sonra ihtiyacı vardır." diye konuştu.
Kendisinin İslamiyet'e çeşitli zorlukları aşarak kavuştuğunu aktaran Meriç, "Ben sizler gibi İmam Hatip Okulları'nda okumadım maalesef. İslamiyet'e ızdıraplardan, kaybolmuşluktan dönerek gelmiş bir insan olarak bu düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. 77. yaşımın ilk gününü benimle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Her birinize hayırlı, imanlı, ihlaslı, İslam'ı temsil eden uzun bir ömür diliyorum." dedi.
Etkinliğin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Meriç, "Sosyoloji Konuşmaları", "Türkiye Kanatlarınızın Altında" ve "Dualar ve Aminler" kitaplarını öğrenci ve öğretmenlere imzalayarak hediye etti.