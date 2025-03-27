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Yaşam

Piyanosundan çıkan ezgileri geliştirdiği mobil oyunda kullandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Nuri Kerem Yılmaz , küçük yaşlardan itibaren çalmaya başladığı piyanodan çıkan ezgileri, tasarladığı mobil oyunda kullandı.

Ramazan Kösedağ  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Piyanosundan çıkan ezgileri geliştirdiği mobil oyunda kullandı Fotoğraf: Ramazan Kösedağ/AA

Nevşehir

Henüz küçük yaşlarda keşfettiği müzisyenlerden etkilenerek piyanoya ilgi duymaya başlayan Yılmaz (20), babasının kendisine 18 yaşındayken hediye ettiği piyanoyla kendini geliştirdi.

Hiçbir eğitim almadan sadece dinlediği müziklerden esinlenerek piyano çalmaya başlayan Yılmaz, bilgisayar mühendisliği eğitimi aldığı üç yılda edindiği bilgilerle tasarladığı mobil oyunu piyanosundan kaydettiği müziklerle zenginleştirdi.

Yılmaz, AA muhabirine, piyanonun çocuk yaşlardan beri hayatında önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Beğendiğim parçaların videolarını izleyerek piyano çalmayı öğrendim. Basit müziklerle başladım. Bestelediğim birkaç müzik de var. Onları biraz daha geliştirip profesyonelliğe gitmek isterim." dedi.

Piyanoyla yazılım projelerini zenginleştirmek istediğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Mühendislik fakültesi öğrencisi olduğum için yazılımla içli dışlıyım. Piyanoya olan ilgimi de yazılımla birleştirdim. Tasarladığım oyunlarıma kendi müziklerimi yükledim. Genel olarak kariyerimin olmasından dolayı değil sadece dinlediğim parçaları çalmak istiyordum. Kendimi piyanonun başında müzik çalarken hayal ediyordum. Piyanoyu almadan önce gözümü kapatarak hangi tuşa nasıl basıldığını düşünerek kendimi hazırladım. Bundan dolayı çalmaya başladığımda çok zorluk olmadı. Piyanoyu aldıktan henüz bir hafta sonra sevdiğim parçayı çalmaya başlamıştım. Eğer bir merakınız ve sevdiğiniz uğraşınız varsa onun peşinden koşun."

Ev arkadaşlarına motivasyon kaynağı oluyor

Yılmaz'ın ev arkadaşlarından Japon Dili ve Edebiyatı 3. sınıf öğrencisi Ahmet Utku Yılmaz (20) da arkadaşının piyano çalmasının kendilerine olumlu katkı sunduğunu söyledi.

Özellikle sınav haftalarında piyanonun kendilerine çok iyi geldiğini dile getiren Yılmaz, "Sınav haftası odaklanmamıza yardımcı olabiliyor. Çaldığı parçalar gerçekten güzel. Kendi kendini yetiştirmiş olmasına rağmen iyi çalabiliyor. Sınavlara çalışırken, ruhumuzu dinlendiren bir müziğin çalması gayet verimli çalışma ortamı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

İç Mimarlık 1. sınıf öğrencisi Emrullah Talha Borucu da (18) evde piyano çalınmasının motivasyonlarına katkı sağladığını ve farklı hissettirdiğini belirtti.

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