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Yaşam

Pamukkale yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akınıyla doldu

Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale, yeni yılın ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerle dolup taştı.

Sebahatdin Zeyrek   | 01.01.2023
Pamukkale yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akınıyla doldu Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Termal suları ve tarihi zenginliğiyle yaz kış çekim alanı olan Pamukkale'de yılbaşında da ziyaretçi yoğunluğu görüldü.

​​​​​​​Pamukkale'ye gelenler, şifalı termal suyun oluşturduğu eşsiz güzellikteki travertenleri ve çevresindeki antik kentleri gezdi.

Travertenler üzerinde sıcak suda yürüyüş yaptı, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çeken turistler ayrıca yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuza girerek soğuk havada yüzmenin tadını çıkarttı.

"Otantik, tarihi ve inanılmaz bir yer"

Ziyaretçilerden Adana'dan gelen Perihan Can, Pamukkale'ye ilk kez gördüğünü belirterek, "Ortam çok güzel ve harika bir yer. Otantik, tarihi ve inanılmaz bir yer. Gezmekle bitmez. Buram buram tarih kokuyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'ten gelen Yasemin Çakır, Pamukkale'yi çok sevdiğini ifade ederek, "Olağanüstü bir yer. Tarihi dokusu olan bir yer. 25 yıl önce gelmiştim. Herkese tavsiye edeceğim. İmkanlarımız el verdiği sürece her sene gelmek istiyorum." diye konuştu.

Ankara'dan gelen Ahmet Tekin ise yeni yılın ilk gününün anlamlı olması için Pamukkale'ye gelmeyi tercih ettiklerini söyledi.

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