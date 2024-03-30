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Yaşam

Palandöken ve Sarıkamış'ta martın son haftasında kayak keyfi sürülüyor

Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerinde kayakseverler, mart ayının son haftasında kayak yaparak eğlendi.

Hüseyin Demirci, Talha Koca  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Palandöken ve Sarıkamış'ta martın son haftasında kayak keyfi sürülüyor Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Kars/Erzurum

Pistlerdeki kar kalitesinin yüksek olduğu Palandöken Kayak Merkezi, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve doğa manzarasıyla kayakseverlerin tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

Kar kalınlığının 215 santimetre ölçüldüğü merkeze gelen ziyaretçiler, kızakla kaydı, kayak ve snowboard yaptı.

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Çavuş, AA muhabirine, kentin kış turizminde dünyada adını duyurduğunu söyledi.

Baharda kayak yapmanın eğlenceli olduğunu belirten Çavuş, şunları dile getirdi:

"Erzurum kasımda başlayıp nisan ortalarına kadar kayak yapabilme imkanı sunan, özellikle Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri ile kış turizmi destinasyonudur, sıcaklıklar 120 günden fazla eksi değerlerde, karın yerde kalma süresi çok uzun. Palandöken şehre bu kadar yakın bir kış turizm merkezi ve aynı zamanda çok güzel konaklama imkanları var. Bu mevsimde birçok yere bahar gelmesine ve kar erimesine rağmen biz burada kayak yapabiliyoruz ve bu güzelliği yaşayabiliyoruz."

Kayak yapanlardan Muhammet Rıza Tunç da son yağan karla sezonun uzamasının sevinçle karşılandığını kaydetti.

Kayağı sevdiğini bildiren Tunç, "Nisan ayına girmek üzereyiz. Geçen yıl daha az kar vardı, bu sene bol karlı ve kar kalitesi iyi. Son yağan kar da bayağı etkiliydi. Boş zamanlarda gelip kayıyoruz, bayağı keyifli oluyor." diye konuştu.

Bolu'dan gelen snowboard eğitmeni Bilal Koçak ise diğer kayak merkezlerinde sezonun kapanmak üzere olduğunu anlatarak, "Bahar arındayız ama Erzurum'da hava ve kar durumu çok iyi. Sezonu burada bitirmek için geldim. Hava soğuk olduğu için karlar erimiyor." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde de hafta sonunu fırsat bilen kayak severler karın keyfini yaşadı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kar kalınlığı 134 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezine gelen kayak tutkunları güneşli havada kayak ve snowboard yaparak kayağın keyfini yaşadı.

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