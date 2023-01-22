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Yaşam

Palandöken Kayak Merkezi 2'de yarıyıl tatili yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi 2'ye gelen tatilciler, kayak ve snowboard yaparak eğlendi.

Selami Küçükoğlu   | 22.01.2023
Palandöken Kayak Merkezi 2'de yarıyıl tatili yoğunluğu

Erzurum

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Konaklı Mahallesi'ndeki merkezde, yarıyıl tatilini kayak yaparak geçirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

"Konaklı Kayak Merkezi" olarak hizmet veren ve ismi "Palandöken 2" olarak değiştirilen 8 pisti bulunan merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayak ve snowboard yaparak vakit geçirdi.

Kayakseverleden Banu Şavata, AA muhabirine, yurt dışından tatil için ilk kez geldiği Erzurum'da kayak yapmanın keyfini yaşadığını söyledi.

Tesislerin son derece güzel olduğunu dile getiren Şavata, burada çok güzel zaman geçirdiğini belirtti.

Bahadır Aydın, kayak merkezlerinin aktif olmasından dolayı Erzurum'u seçtiğini belirterek, "Herkesi buraya davet ediyorum. Kayak merkezleri çok güzel ve doyasıya kayak yapmak mümkün." diye konuştu.

Kayağa yeni başlayan ve yarıyıl tatili için Erzurum'a gelen Sümeyye Koçak ise Palandöken'de kayak yapmaya başladığını ve pistlerin son derece güzel olduğunu bildirdi.

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