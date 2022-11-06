Pakistan'ın en tehlikeli yollarından "Fairy Meadows", macera tutkunlarının gözdesi
Gilgit-Baltistan bölgesinde 16 kilometre uzunluğundaki "Fairy Meadows", uçurumlar, dar ve istikrarsız dağ geçidi ile dik yamaçları sebebiyle dünyanın en korkutucu yolları arasında.
Gilgit-Baltistan
Pakistan'ın en tehlikeli yolları arasında yer alan "Fairy Meadows (Peri Çayırı)", macera tutkunlarının gözdesi konumunda bulunuyor.
Gilgit-Baltistan bölgesindeki Fairy Meadows’a bu isim, 1950'lerde bölgedeki yüksek dağlara tırmanmaya gelen dağcılar tarafından verildi.
Başkent İslamabad’a 530 kilometre uzaklıktaki Fairy Meadows, 3 bin 300 metre yükseklikte bulunan ve doğal güzelliğiyle ön plana çıkan bir çayır, bu çayıra ulaşımı sağlayan yol da yine bu isimle anılıyor.
Yolun oldukça tehlikeli olması ve bu yönüyle ziyaret edilmesi, onu çayırın ününün önüne geçirmiş durumda.
Uçurum, iri çakıl taşları ve dik yamaçlar
Çilas şehrine yakın Karakurum kara yolu üzerindeki Raikot Köprüsü'nden arazi araçlarıyla Peri Çayırı yoluna gidiliyor.
Oldukça tehlikeli olan bu yolun büyük kısmına uçurumlar, iri çakıl taşları ve dik yamaçlar eşlik ediyor.
Dağların tepelerinden taş düşmesi gibi hadiselerin sıklıkla yaşandığı yol güzergahının bazı noktaları tek aracın geçebileceği genişlikte. Bazı yerlerde ise yol yapımı için oyulan kayalar, geçen araçların üzerini örtecek şekilde yolu kaplıyor.
Fairy Meadows, tehlikeli yüksek rakım, istikrarsız ve dar dağ yolları sebebiyle dünyadaki en korkutucu yollar arasında gösteriliyor.
16 kilometre yol 1,5 saat sürüyor
Yaklaşık 16 kilometrelik Fairy Meadows yolu 1,5 saatte tamamlanıyor.
Yolun bu şekilde tehlikeli olması, yerli ve yabancı maceraperestlerin de ilgisini çekmiş durumda. Bu sebeple yolu kullanmak için her sene çok sayıda kişi bölgeye geliyor.
Buradaki arazi araçlarında 23 yıldır şoförlük yapan Muhammed Akbar, AA muhabirine, sabah namazıyla işe başlayıp akşam 19.00’a kadar yolcu taşıdıklarını söyledi.
Akbar, gece yolculuk yapmadıklarını belirterek, yolun durumu nedeniyle her seferin ardından araçları tamire götürdüklerini anlattı.
Yazın turistlerin sıklıkla geldiğine işaret eden Akbar, bazı dönemlerde günde 80-100 aracın yolu kullandığını dile getirdi.
Tato köyü ve 4 saatlik yürüyüş
Yolun bitiminde 4 bin nüfuslu Tato köyüne varılıyor. Bu köy, konumu itibarıyla dinlenme noktasına dönüşmüş durumda. Şehirden Peri Çayırı’na gitmek isteyenler veya yüksek zirvelerden şehre dönenler, burada mola veriyor.
Bu köyün ardından ise yola yürüyerek veya atlarla devam ediliyor.
Tato köyünden Peri Çayırı, yaklaşık 5 kilometre mesafede. Yol boyunca yukarı doğru tırmanıldığı için çayıra varmak 3-4 saati buluyor.
Tato köyü ile çayır arasındaki yolun bazı noktaları, sadece tek bir atın veya bir kişinin geçebileceği genişlikte.
Yol boyunca çayırdaki otellere atlarla yiyecek veya çeşitli malzemeler taşıyanları, yerli ve yabancı turistleri görmek mümkün.
Bir milyon ziyaretçi
Raikot Köprüsü'nden Peri Çayırı'na ulaşmak, aşağı yukarı 5-6 saat sürüyor.
Dünyanın en yüksek 9'uncu dağı Nanga Parbat'a yakın mesafede bulunan çayıra ulaşmak oldukça zor olsa da havası ve doğal güzelliğiyle gelenleri büyülüyor.
Raikot Vadisi'ndeki çayır, ziyaretçilerin de ilgisiyle burada yaşayan köylüler için bir gelir kapısı olmuş.
İrili ufaklı çok sayıda otelin bulunduğu çayır, yılın 6-7 ayı ziyarete açık.
Peri Çayırı'nda otelcilikle uğraşan Şevketullah Han, burada 6-7 ay kaldıklarını ve kışın kar sebebiyle şehre gittiklerini belirtti.
Han, Fairy Meadows yolunu köylülerin yaptığını belirterek, elektriklerini de su değirmeni aracılığıyla ürettiklerini ifade etti.
Yazın yaylaya günde 4-5 bin ziyaretçinin geldiğini dile getiren Han, otellerde yer kalmadığında turistlerin çadırlarda konakladığını anlattı.
Han, sezon boyunca ise yaklaşık bir milyon kişinin buraya geldiğini ifade ederek, "Turistler, orman, yeşil, buzullar ve Nanga Parbat Dağı için buraya geliyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.