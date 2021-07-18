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Yaşam

Otomobilin bagajında taşınan maskeli koyun gülümsetti

Kars'taki canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı öncesi yaşanan hareketlilik renkli görüntülere de sahne oluyor.

Cüneyt Çelik   | 18.07.2021
Otomobilin bagajında taşınan maskeli koyun gülümsetti Fotoğraf: İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı

Kars

Sabah erken saatlerde köy ve çiftliklerden Alparslan Mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki alana getirilen kurbanlıklar, burada besiciler tarafından satışa sunuluyor.

Besiciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı pazarda, zaman zaman ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

Pazarda satın aldığı koyuna maske takarak otomobilinin bagajına bırakan Adem Kaya, çevredekileri gülümsetti.

Kaya, AA muhabirine, pazardan kurbanlık satın aldığını belirterek, "Kurban pazarı kalabalık olduğu için önlem aldık. Ortalıkta hastalık var. Koyunumuza da maske taktık. Kovid-19'u atlattığımız için hastalığa dikkat çekmek istedik." diye konuştu.

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