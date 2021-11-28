Dolar
12.41
Euro
14.05
Altın
1,792.01
ETH/USDT
4,109.90
BTC/USDT
55,490.00
BIST 100
1,776.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kocadağ, açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam

Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor.

Eyüp Elevli   | 28.11.2021
Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Ordu

Perşembe İskelesi yanında bir çay bahçesinin işletmecisi ve çalışanları tarafından bakılan Pamuk isimli köpek ile kedi, birbirlerinden ayrılmıyor.

İlçede düzenlenen 3. Hamsi Festivali'ne gelen vatandaşlar, kedi ile köpeğin bir arada yatmasını ve oynamasını görünce şaşkınlığını saklayamadı.

Çay bahçesi çalışanı Bulut Genç, gazetecilere, sokaktayken sahiplendikleri köpeğe 7 yıldır baktıklarını, adını da Pamuk koyduklarını söyledi.

Köpeğin, sokaktaki kedilere adeta annelik yaptığını dile getiren Genç, golden cinsi köpeğin kedilerle kurduğu dostluğu görenlerin cep telefonu ile fotoğraf çektiğini belirtti.

Festivale gelen Gülbahar Karahasan ise gezerken karşılaştığı bu tablo karşısında şaşırdığını ifade ederek, "Kedi ile köpeğin dostluğu muhteşem. Bu anı fotoğraflamadan olmazdı. Acayip güzel bir dostluk. Herkese böyle güzel dostluklar diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da 13 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü
Avustralya'da 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi
KKTC'de en az iki doz aşı yaptırmayanlar kapalı alanlara alınmayacak
Angola Omicron varyantı nedeniyle sınırlarını 7 ülkeye kapatma kararı aldı
İtalya'da bir kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Benzer haberler

Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Fındık kabuğu 'aktif karbon' üretimiyle ekonomiye kazandırılacak

Engelli öğretmen hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyor

Busenaz Sürmeneli'nin olimpiyat başarısı Ordulu kadın boksörleri hırslandırdı

Busenaz Sürmeneli'nin olimpiyat başarısı Ordulu kadın boksörleri hırslandırdı