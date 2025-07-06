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Yaşam

Omuzlarda gezen "Ökkeş" adlı iguana beldenin maskotu oldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde kafe işleten Güner Öztürk'ün, 1,5 yıl önce satın alarak "Ökkeş" adını verdiği iguana, müşterilerin ilgisini çekiyor.

Sait Çelik  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Omuzlarda gezen "Ökkeş" adlı iguana beldenin maskotu oldu Fotoğraf:Ömer Ertuğrul/AA

Yozgat

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde kafe işleten Güner Öztürk'ün satın aldığı ve "Ökkeş" adını verdiği iguana, beldenin maskotu oldu.

Öztürk, İstanbul'dan bir arkadaşından satın aldığı ve 1,5 yıldır baktığı iguanayla müşterilerini karşılıyor.

Müşterilerin ilgisini çeken iguanayı ilçe ve köylerden de görmeye gelenler oluyor. Bazı vatandaşlar da Ökkeş'le hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Müşteriler, zaman zaman masalara çıkan Ökkeş'le hoş zaman geçiriyor.

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İşletmeci Güner Öztürk, AA muhabirine, il dışına çıktığında yanında götürdüğü Ökkeş'le iki kez İstanbul'a Beşiktaş maçına gittiğini söyledi.

Ökkeş'in sahiplik karnesinde doğum yerinin Çorum yazdığını anlatan Öztürk, "Beldemiz küçük olduğu için Ökkeş'in şöhreti herkes tarafından biliniyor ve fotoğraf çekinmek için bile gelenler oluyor." dedi.

Farklı hayvanlara karşı ilgisinin olduğunu ifade eden Öztürk, "İlginç hayvanları seviyorum. Yaklaşık 1,5 yıl önce Ökkeş'le yollarımız kesişti, şu an 4 yaşında. Çok sosyal bir hayvan ve inanılmaz bir etkileşim içerisinde. Halktan çok talep var, çok seviyorlar. Çocuklar geliyor, bayılıyorlar. Bazı insanlar korkuyor ama zararsız bir hayvan. Sadece tırnakları biraz uzun." diye konuştu.

Öztürk, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu ve Ökkeş'le maçlara da gittiğini belirterek, onun Beşiktaş'a şans getirdiğine inandığını kaydetti.

Ökkeş'in sağlığına önem verdiklerini dile getiren Öztürk, iguananın düzenli aralıklarla veteriner kontrolünden geçirildiğini söyledi.

"Çay, kahve servislerine bazen Ökkeş'le çıkıyorum"

Kafede garson olarak çalışan Barış Karaarslan da Ökkeş'in bakımıyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Ökkeş'i çok sevdiklerini dile getiren Karaarslan, şunları kaydetti:

"Sık sık dışarıdan görmeye gelenler oluyor. İlk kez görenler bazen korkuyor ama Ökkeş çok sakin bir hayvan. Herhangi bir saldırganlığı yok. Genellikle otla besleniyor, omuzumdan hiç inmez. Çay, kahve servislerine bazen Ökkeş'le çıkıyorum. İlk başta tedirgin olanlar oluyor ama sonra omzuma alarak tanıtıyoruz. Bazen 'Maça giden iguana' diye anıyorlar. Ben 26 yaşındayım ve Beşiktaşlıyım ama Ökkeş iki kez Beşiktaş maçına gitti, ben hiç gidemedim. Kıskanıyor muyum? Evet, kıskanıyorum."

Kafeye gelen müşterilerden Yusuf Laleli ise Ökkeş'in ilginç bir hayvan olduğunu ve kafeye gelenlerin ilgisini çektiğini dile getirdi.

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