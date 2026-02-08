Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,113.70
BTC/USDT
70,621.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ömrünün yarısını karartan kumar bağımlılığından Yeşilay sayesinde kurtuldu

Henüz çocuk yaşta kumarla tanışan E.K, 15 yılını mahveden bağımlılıktan Bursa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) gördüğü tedaviyle kurtuldu.

Saliha Nur Köksal  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Ömrünün yarısını karartan kumar bağımlılığından Yeşilay sayesinde kurtuldu Fotoğraf: Saliha Nur Köksal/AA

Bursa

Niğde'de doğan, daha sonra İstanbul ve Bursa'da büyüyen 31 yaşındaki E.K, çocuk yaşlarda arkadaş çevresinde merak sonucu kumar oynamaya başladı.

Daha sonra da sanal kumar bağımlığı batağına düşen E.K, zamanla çektiği kredilerle borç batağına saplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu yüzden eşiyle boşanma aşamasına gelen E.K, çare arayışına girdiği dönemde internetten araştırma yaparken sosyal medya sitelerinde kumar bağımlılığıyla mücadele adına oluşturulan bir sohbet kanalına girdi.

Bu kanaldaki kişilerin tavsiyesiyle Yeşilay ile tanışan E.K, Bursa YEDAM'da gördüğü tedavi sonrası 7 aydır bağımlılıktan uzak bir hayat sürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Bu bağımlılığın hiç parayla, finansal durumla alakası yok"

Gıda sektöründe çalışan E.K, AA muhabirine, kumara ilk başladığı dönemde bunu yalnızca bir eğlence olarak gördüğünü ancak zaman geçtikçe bağımlı olduğunu fark ettiğini söyledi.

Zaman geçtikte iradesinin devre dışı kaldığını belirten E.K, "5,5 yıl önce evlendim. Evlenmeden hemen önce tekrar ciddi anlamda borçlara girdim. Evlenme durumu da araya girince bu sefer iyice ipin ucunu kaçırdım. Eşim bunu biliyordu. Ben ilk başta söyledim ama o da bunun tamamen bir irade eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyordu." dedi.

E.K, çare arayışına girdiği dönemde birçok hastaneye gittiğini dile getirerek, "Gitmediğim özel hastane kalmadı, psikiyatristlere gittim. Bunu eve çok yansıttım. Yani eşimle boşanma durumlarına geldim. Evle, çocuğumla ilgilenmiyordum. Tamamen aileden kopmuştum ben, aklım fikrim hep oyun oynamaktaydı." diye konuştu.

Oynamamak için kendisine söz vermesine rağmen defelarca aynı hataya düştüğünü vurgulayan E.K, "Kazandığım parayı bitirdim. Bitirdiğim gün tekrar hesaplarımdan para çekip yükledim. Evimi sattım. Bu bağımlılığın hiç parayla, finansal durumla alakası yok." ifadesini kullandı.

Bunun bir bağımlılık, hastalık olduğunu vurgulayan E.K, YEDAM'a başvurduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada bu kadar güzel ilgileneceklerini açıkçası hiç beklemiyordum. İlk başlarda her hafta geliyordum. Şimdi iki haftada bir, ayda bir geliyorum. YEDAM'a kumar illetine bulaşan herkesin başvurmasını tavsiye ederim çünkü destek şart bağımlılıkta." dedi.

Bağımlılıkta psikolojik terapi ve aile desteğinin önemli olduğuna değinen E.K, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk bir ay bırakınca insanda heyecan oluyor, mutluluk oluyor ama sonrasında da bu terapiler çok önemli. Bu terapilere gidilmediği sürece bundan uzaklaşılması çok zor. 7 ay benim için kısa bir süre değil çünkü benim en uzun kumardan uzak kaldığım süreç, bu süreç. Kumarı bırakmak isteyen birinin önce dürüst olması gerekiyor çünkü durumları idare edebilmek için sürekli yalan söylenebiliyor. Bunda ayıp bir şey yok, bu bir hastalık. Bu, iradeyle alakası olan bir şey değil. Yani her insan bağımlı olabilir. Her insan hasta olabilir. Bu kronik bir beyin hastalığı. O yüzden ailelerine söylemeleri lazım. Yalanı hayatlarından çıkartacaklar. Borçlar bir şekilde kapanıyor. Dürüst olunursa eğer aileye söyleyip işte psikolojik destek alırlarsa kumardan uzaklaşabilirler, bırakabilirler."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 7 ilde daha kura çekilişi yapılacak
TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda görevli kara unsurlarını Almanya'ya ulaştırdı
Okul dışı etkinlikler, çocukların suça yönelimini engellemede önemli rol oynuyor
Kırmızı bültenle aranan 9 şüpheli ile ulusal seviyede aranan 6 kişi yakalandı
Motorlu yamaç paraşütlerinin afetlerde "havadaki göz" olması planlanıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sanal kumar bağımlılığından kurtularak hayatında yeni bir sayfa açtı

Sanal kumar bağımlılığından kurtularak hayatında yeni bir sayfa açtı

Ömrünün yarısını karartan kumar bağımlılığından Yeşilay sayesinde kurtuldu

Ailesiyle vakit geçirmesine engel olduğunu fark edince 20 yıllık sigara alışkanlığını bıraktı

Kumardan önceki huzurlu hayatına YEDAM desteğiyle dönüyor

Kumardan önceki huzurlu hayatına YEDAM desteğiyle dönüyor
Van'da 5 yılda 600 kişiye bağımlılıkla mücadele desteği verildi

Van'da 5 yılda 600 kişiye bağımlılıkla mücadele desteği verildi
Yeşilay gönüllüleri "bağımsızlık duvarı"yla bağımlılığa "Dur" diyor

Yeşilay gönüllüleri "bağımsızlık duvarı"yla bağımlılığa "Dur" diyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet