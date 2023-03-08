Nijerya'da kadın girişimci Motunrayo, vitrin mankeni tasarlayarak ailesine destek sağlıyor
Nijerya'da kadın girişimci Blessed Aderupoko Motunrayo, tasarladığı vitrin mankenleriyle hem ailesine destek sağlıyor hem de genç kızlara meslek öğretiyor.
Abuja
Ülkenin en kalabalık şehri Lagos'ta yaşayan Motunrayo, ailesine destek sağlamak için 1999'dan bu yana yaptığı vitrin mankeni tasarımcılığıyla iş sahibi olmak isteyen gençlerden ilgi görüyor.
Motunrayo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heykeltıraş kocası sebebiyle zamanla bu sanata ilgi duymaya başladığını belirterek "Aslında kocam heykeltıraştı ve onun sekreterliğini yapıyordum. Çırağı olmadığı zamanlarda ona yardım ediyordum. Böylece ondan çok şey öğrendim." dedi.
Motunrayo, kocasından edindiği tecrübelerle 1999'da vitrin mankeni tasarlamaya başladığını ve o zamandan bu yana bu sanatı ticarete dönüştürdüğünü söyledi.
"Özellikle kadınlar şaşırıyor"
"Beni görenler, 'Bir kadın olarak niye vitrin mankeni tasarlıyorsun?' diye soruyorlar çünkü bunu erkeklerin işi olarak görüyorlar. Özellikle kadınlar çok şaşırıyor. Ama ben helalime bakıyorum." diyen Motunrayo, çevresindekilerin kendisini bu işi devam ettirmesi için motive ettiğini, hatta bazılarının para ve çeşitli hediyeler verdiğini dile getirdi.
"Bu işle aileme destek sağlıyorum"
Son zamanlarda kocasının işleri iyi gitmediği için vitrin mankeni tasarımcılığıyla geçindiklerini belirten Motunrayo, "Sattığım mankenlerle aileme destek sağlıyorum. Şu anda en büyük çocuğum üniversiteye, biri liseye ve diğer çocuğum ise ortaokula gidiyor ve hepsine bu iş sayesinde bakıyorum." ifadelerini kullandı.
Motunrayo, işini çok sayıda kadına öğrettiğini, şu an 8 kız çocuğunun yanında çırak olarak çalıştığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.