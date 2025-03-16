Dolar
36.53
Euro
39.74
Altın
2,984.87
ETH/USDT
1,922.00
BTC/USDT
84,242.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Nevşehirliler sahura mehter takımının marşlarıyla kalktı

Nevşehir'de vatandaşlar, sahura belediye mehter takımının marşlarıyla kalktı.

Ramazan Kösedağ  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Nevşehirliler sahura mehter takımının marşlarıyla kalktı

Nevsehir

15 Temmuz, Esentepe, Güzelyurt ve 2000 Evler mahallelerinde gezen mehter takımı, çaldığı marşlar ile vatandaşları sahura kaldırdı.

Evlerinin pencere ve balkonlarından mehter takımını izleyen vatandaşlardan bazıları ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Mehter takımına eşlik eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AA muhabirine, Ramazan ayının ruhuna uygun hareket etmeye çalıştıklarını söyledi.

Osmanlı dönemindeki geleneklere uygun bir şekilde Ramazanı nasıl Nevşehir'de de öyle yaşamaya çalıştıklarını belirten Arı, "Sadece sahurda değil, iftarda da Ramazanın ruhuna uygun bir şekilde Ramazanı yaşamaya gayret ediyoruz. İnsanlarımızı gece sahura mehterle uyandırıyoruz. Hemşerilerimiz de gayet mutlular, onlarla beraber oluyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Yapımı tamamlanan yer altı barajı ve göletlerle binlerce hektar arazi suya kavuştu
Büyük Aile Platformu "gündüz kuşağı" programlarının olumsuz yayınlarına karşı harekete geçti
Emniyet ve jandarma trafik ekipleri, bir haftada yaklaşık 3,8 milyon aracı denetledi
Mersin'deki Anıtlı Barajı'nın yapım sözleşmesi imzalandı

Benzer haberler

Büyük Çamlıca Camisi'nde çocuk şenliği düzenlendi

Büyük Çamlıca Camisi'nde çocuk şenliği düzenlendi

Nevşehirliler sahura mehter takımının marşlarıyla kalktı

Bakan Işıkhan, İzmir'de maden işçileriyle sahurda bir araya geldi

İstanbul'da hafta sonu akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da hafta sonu akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı inşallah çocuklarımızın da yüzyılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı inşallah çocuklarımızın da yüzyılı olacak
İftar ve sahur sofraları lise öğrencilerinin yaptığı yemeklerle lezzetleniyor

İftar ve sahur sofraları lise öğrencilerinin yaptığı yemeklerle lezzetleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet