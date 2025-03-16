Nevşehirliler sahura mehter takımının marşlarıyla kalktı
Nevşehir'de vatandaşlar, sahura belediye mehter takımının marşlarıyla kalktı.
Nevsehir
15 Temmuz, Esentepe, Güzelyurt ve 2000 Evler mahallelerinde gezen mehter takımı, çaldığı marşlar ile vatandaşları sahura kaldırdı.
Evlerinin pencere ve balkonlarından mehter takımını izleyen vatandaşlardan bazıları ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
❝İnsanlarımızı gece sahura mehterle uyandırıyoruz. Hemşerilerimiz de gayet mutlular, onlarla beraber oluyoruz❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 16, 2025
Nevşehir'de 15 Temmuz, Esentepe, Güzelyurt ve 2000 Evler mahallelerinde gezen mehter takımı, çaldığı marşlar ile vatandaşları sahura kaldırdı https://t.co/bhuMemLb2Z pic.twitter.com/Ud3jZ7PojV
Mehter takımına eşlik eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AA muhabirine, Ramazan ayının ruhuna uygun hareket etmeye çalıştıklarını söyledi.
Osmanlı dönemindeki geleneklere uygun bir şekilde Ramazanı nasıl Nevşehir'de de öyle yaşamaya çalıştıklarını belirten Arı, "Sadece sahurda değil, iftarda da Ramazanın ruhuna uygun bir şekilde Ramazanı yaşamaya gayret ediyoruz. İnsanlarımızı gece sahura mehterle uyandırıyoruz. Hemşerilerimiz de gayet mutlular, onlarla beraber oluyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.